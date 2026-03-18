Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

Украинские силы обороны срывают планы врага и не дают ему осуществить весеннее наступление в установленные сроки.

Прежние планы Кремля по быстрому захвату Донбасса проваливаются из-за эффективного сопротивления ВСУ

О главном:

Главное направление — Славянск–Краматорск

Запорожское направление — второе по приоритету

Новое наступление возможно уже в июне

Российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское — Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.

Приоритетные направления врага

Военный эксперт Василий Пехньо в комментарии для 24 Канала заявил, что ключевым направлением во время весенне-летней кампании для российской армии останется Донецкая область, в частности агломерация Славянск – Краматорск. По его словам, активизация на этом участке продолжается еще с конца прошлого года.

В то же время Запорожское направление, по словам журналиста, является вторым по приоритетности для врага. Однако украинские Силы обороны уже сорвали запланированную на март наступательную операцию, о чем ранее сообщал президент Владимир Зеленский.

"Срыв планов наступления – это не значит, что наступление никогда не состоится. Оно состоится, но позже. Возможно, в июне россияне попытаются активнее наступать с целью окружения Орехова и выхода на рубежи обстрела Запорожья. Но план сорван в те временные промежутки, которые враг себе придумал. А своевременность действий и координация имеют важное значение для военных операций", – отметил Пехньо.

Системный срыв планов противника

Украинским военным удается системно срывать планы противника. В частности, еще в августе 2025 года российское командование рассчитывало захватить Донбасс в течение двух месяцев на фоне обострения ситуации на Покровском направлении. Однако эти намерения также были сорваны, а ситуацию удалось стабилизировать.

Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка — Дружковка и Новопавловка.

Кроме того, российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.

Напомним, что армия РФ добилась территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

