Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

О главном:
- Главное направление — Славянск–Краматорск
- Запорожское направление — второе по приоритету
- Новое наступление возможно уже в июне
Российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское — Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.
Приоритетные направления врага
Военный эксперт Василий Пехньо в комментарии для 24 Канала заявил, что ключевым направлением во время весенне-летней кампании для российской армии останется Донецкая область, в частности агломерация Славянск – Краматорск. По его словам, активизация на этом участке продолжается еще с конца прошлого года.
В то же время Запорожское направление, по словам журналиста, является вторым по приоритетности для врага. Однако украинские Силы обороны уже сорвали запланированную на март наступательную операцию, о чем ранее сообщал президент Владимир Зеленский.
"Срыв планов наступления – это не значит, что наступление никогда не состоится. Оно состоится, но позже. Возможно, в июне россияне попытаются активнее наступать с целью окружения Орехова и выхода на рубежи обстрела Запорожья. Но план сорван в те временные промежутки, которые враг себе придумал. А своевременность действий и координация имеют важное значение для военных операций", – отметил Пехньо.
Системный срыв планов противника
Украинским военным удается системно срывать планы противника. В частности, еще в августе 2025 года российское командование рассчитывало захватить Донбасс в течение двух месяцев на фоне обострения ситуации на Покровском направлении. Однако эти намерения также были сорваны, а ситуацию удалось стабилизировать.
Ситуация на фронте — последние новости по теме
Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка — Дружковка и Новопавловка.
Кроме того, российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.
Напомним, что армия РФ добилась территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².
