ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

Главное:
- Украинские силы добиваются территориальных успехов на фронте
- Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка – Дружковка и Новопавловка
Украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций.
В последнее время бойцы ВСУ продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
В частности, украинские военные добились успеха в тактическом районе Константиновка – Дружковка в Донецкой области, а именно в южной части Константиновки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 12 марта.
Параллельно Силы обороны противодействуют подготовке российской артиллерии на Константиновском направлении.
Кроме того, украинские силы удержали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. По данным ISW, геолоцированное видео, опубликованное 12 марта, демонстрирует присутствие бойцов ВСУ в центральной части Новопавловки, что в Днепропетровской области. Это опровергает заявления российской стороны об их продвижении в этом населенном пункте.
Ситуация на фронте – последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².
Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.
Напомним, россияне активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, добиться там долгосрочного успеха им вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Читайте также:
- Российские войска вновь активизировали продвижение к границе: в ВСУ оценили риски
- РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля
- Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
