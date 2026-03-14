ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

В то время россияне не добились новых тактических успехов.

ВСУ продвинулись на двух важных участках / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, карта ISW

Главное:

Украинские силы добиваются территориальных успехов на фронте

Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка – Дружковка и Новопавловка

Украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций.

В последнее время бойцы ВСУ продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, украинские военные добились успеха в тактическом районе Константиновка – Дружковка в Донецкой области, а именно в южной части Константиновки. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 12 марта.

Параллельно Силы обороны противодействуют подготовке российской артиллерии на Константиновском направлении.

Константиновка – Дружковка / Карта ISW

Кроме того, украинские силы удержали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. По данным ISW, геолоцированное видео, опубликованное 12 марта, демонстрирует присутствие бойцов ВСУ в центральной части Новопавловки, что в Днепропетровской области. Это опровергает заявления российской стороны об их продвижении в этом населенном пункте.

Новопавловское направление / Карта ISW

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Напомним, россияне активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, добиться там долгосрочного успеха им вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Константиновка / Инфографика: Главред

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

