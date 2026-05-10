Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошным

Кристина Трохимчук
10 мая 2026, 14:22
Цвет сумки, как главного аксессуара, влияет на общий вид образа.
Модные сумки 2026 года
Модные сумки 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, kristinvleone, VictoriaTTD

  • Как выбрать сумку для базового гардероба
  • Какой цвет сумки можно носить каждый день

Правильно подобранная сумка может полностью изменить образ — сделать его дороже, элегантнее или, наоборот, более расслабленным и трендовым. Главред расскажет о небанальных сочетаниях, которые помогут легко интегрировать аксессуар в гардероб и создавать стильные образы без лишних усилий.

Черная сумка — универсальный выбор на каждый день

Эта сумка стала классическим выбором на каждый день и подходит практически к любому стилю — от офисного до casual.

"Черная сумка — это база, которая есть почти у каждой девушки. Классическая, сдержанная, роскошная сумка на каждый день", — отмечают в Balee.bags.

Особенно удачно черный аксессуар сочетается с такими цветами:

  • белым;
  • серым;
  • красным;
  • розовым.
Черная сумка / фото: pinterest.com, TheBoredMom

Молочная сумка — для чистых и дорогих образов

Светлые аксессуары остаются одним из главных трендов среди стильных женских сумок 2026 года. Молочная сумка придает образу легкость, свежесть и визуальную "чистоту".

"Идеально, когда хочется создать чистый и дорогой образ. Может быть как акцентом в аутфите, так и базовым аксессуаром для яркого образа", — объясняют эксперты.

Лучшие сочетания для молочной сумки:

  • шоколадный;
  • нюдовый;
  • небесно-голубой;
  • серый.
Молочная сумка / фото: pinterest.com, laviedivine

Торба цвета тауп — стильная альтернатива черному

Если черная сумка уже надоела, стоит обратить внимание на тауп — спокойный, нейтральный и дорогой оттенок.

"Тауп — спокойный и нейтральный цвет, когда черный уже надоел. Можно носить как зимой, так и летом", — отмечают в Balee.bags.

Такой цвет сумки легко адаптируется под разные стили и сезоны. Лучше всего тауп сочетается с:

  • молочным;
  • серым;
  • голубым;
  • теракотовым;
  • сливовым.
Тауп сумка / фото: pinterest.com, Ania Skraba

Карамельная сумка — теплый акцент в летних образах

Карамельные оттенки особенно красиво смотрятся в дневных аутфитах и прекрасно сочетаются с натуральными цветами.

"Карамельная сумка — теплый и трендовый оттенок, особенно красиво смотрится в дневных образах", — советуют эксперты.

Идеальные комбинации:

  • синий;
  • деним;
  • хаки;
  • молочный.

Такие сочетания смягчают образ и придают ему уютную элегантность.

Карамельная сумка / фото: pinterest.com, solineking

Шоколадная сумка — новая классика

Шоколадные оттенки стали настолько популярными, что легко могут сместить черный с первой позиции. Они выглядят мягче, но в то же время очень статусно.

"Коричневая (шоколадная) сумка — новый черный, только мягче и дороже по ощущениям", — объясняют в Balee.bags.

Лучше всего эти модели сочетать с:

  • молочным;
  • оливковым;
  • голубым;
  • бежевым;
  • сливовым.
Шоколадная сумка / фото: pinterest.com, selcan

Как выбрать универсальный цвет сумки

Чтобы сумка действительно стала удачной инвестицией в гардероб, стилисты советуют обращать внимание на:

  • нейтральные оттенки;
  • качественную фактуру материала;
  • универсальную форму;
  • совместимость с вашим основным гардеробом.

Важно оценить свой стиль, гардероб и образ жизни, чтобы сумка стала для вас не просто красивым аксессуаром, а практичной спутницей в самых разных ситуациях.

Как выбрать цвет сумки — смотрите видео:

Об источнике: ballee.bags

ballee.bags — интернет-магазин сумок, аксессуаров и очков, специализирующийся на моделях в стиле luxury aesthetics. Также бренд ведет канал в TikTok, где публикует контент о трендах в мире сумок, модных брендах, стилизации образов и актуальных модных тенденциях.

