Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошным

Вы узнаете:
- Как выбрать сумку для базового гардероба
- Какой цвет сумки можно носить каждый день
Правильно подобранная сумка может полностью изменить образ — сделать его дороже, элегантнее или, наоборот, более расслабленным и трендовым. Главред расскажет о небанальных сочетаниях, которые помогут легко интегрировать аксессуар в гардероб и создавать стильные образы без лишних усилий.
Черная сумка — универсальный выбор на каждый день
Эта сумка стала классическим выбором на каждый день и подходит практически к любому стилю — от офисного до casual.
"Черная сумка — это база, которая есть почти у каждой девушки. Классическая, сдержанная, роскошная сумка на каждый день", — отмечают в Balee.bags.
Особенно удачно черный аксессуар сочетается с такими цветами:
- белым;
- серым;
- красным;
- розовым.
Молочная сумка — для чистых и дорогих образов
Светлые аксессуары остаются одним из главных трендов среди стильных женских сумок 2026 года. Молочная сумка придает образу легкость, свежесть и визуальную "чистоту".
"Идеально, когда хочется создать чистый и дорогой образ. Может быть как акцентом в аутфите, так и базовым аксессуаром для яркого образа", — объясняют эксперты.
Лучшие сочетания для молочной сумки:
- шоколадный;
- нюдовый;
- небесно-голубой;
- серый.
Торба цвета тауп — стильная альтернатива черному
Если черная сумка уже надоела, стоит обратить внимание на тауп — спокойный, нейтральный и дорогой оттенок.
"Тауп — спокойный и нейтральный цвет, когда черный уже надоел. Можно носить как зимой, так и летом", — отмечают в Balee.bags.
Такой цвет сумки легко адаптируется под разные стили и сезоны. Лучше всего тауп сочетается с:
- молочным;
- серым;
- голубым;
- теракотовым;
- сливовым.
Карамельная сумка — теплый акцент в летних образах
Карамельные оттенки особенно красиво смотрятся в дневных аутфитах и прекрасно сочетаются с натуральными цветами.
"Карамельная сумка — теплый и трендовый оттенок, особенно красиво смотрится в дневных образах", — советуют эксперты.
Идеальные комбинации:
- синий;
- деним;
- хаки;
- молочный.
Такие сочетания смягчают образ и придают ему уютную элегантность.
Шоколадная сумка — новая классика
Шоколадные оттенки стали настолько популярными, что легко могут сместить черный с первой позиции. Они выглядят мягче, но в то же время очень статусно.
"Коричневая (шоколадная) сумка — новый черный, только мягче и дороже по ощущениям", — объясняют в Balee.bags.
Лучше всего эти модели сочетать с:
- молочным;
- оливковым;
- голубым;
- бежевым;
- сливовым.
Как выбрать универсальный цвет сумки
Чтобы сумка действительно стала удачной инвестицией в гардероб, стилисты советуют обращать внимание на:
- нейтральные оттенки;
- качественную фактуру материала;
- универсальную форму;
- совместимость с вашим основным гардеробом.
Важно оценить свой стиль, гардероб и образ жизни, чтобы сумка стала для вас не просто красивым аксессуаром, а практичной спутницей в самых разных ситуациях.
Как выбрать цвет сумки — смотрите видео:
Вас может заинтересовать:
- Как выглядеть на миллион в обычных джинсах: советы стилиста
- Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардероб
- Стильные образы для модной мамы: подборка образов от дизайнера
Об источнике: ballee.bags
ballee.bags — интернет-магазин сумок, аксессуаров и очков, специализирующийся на моделях в стиле luxury aesthetics. Также бренд ведет канал в TikTok, где публикует контент о трендах в мире сумок, модных брендах, стилизации образов и актуальных модных тенденциях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред