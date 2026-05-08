Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, что выбрать на День матери, чтобы выглядеть нежно и стильно.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Собрал для вас несколько идей образов – легких, женственных и праздничных. Варианты как для особого дня с мамой, так и для подарка, который точно порадует", - говорит он.
Фисташковое платье
"Легкое платье в фисташковом оттенке создает очень женственный образ", - пишет дизайнер.
Изысканный комбинезон
"Элегантный белый комбинезон с открытыми плечами выглядит сдержанно и изысканно", - советует дизайнер.
Блуза с цветами
Легкая блузка с объемными цветочными деталями выглядит нежно и одновременно очень современно.
Футболка с цветком
Минималистическая футболка с большим цветком выглядит очень эффектно.
Молочное платье с поясом
Стильное платье-жакет в молочном оттенке объединяет классику и современный стиль.
Романтичная блуза
Воздушная блуза с рюшами в нежно-розовом цвете выглядит легко и празднично.
Шоколадное платье
Платье глубокого шоколадного цвета с рюшами выглядит очень эффектно и женственно.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
