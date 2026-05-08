Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

Дизайнер Андре Тан создал несколько нежных образов для празднования Дня Матери.

Что надеть на День матери / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, что выбрать на День матери, чтобы выглядеть нежно и стильно.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Собрал для вас несколько идей образов – легких, женственных и праздничных. Варианты как для особого дня с мамой, так и для подарка, который точно порадует", - говорит он.

Фисташковое платье

"Легкое платье в фисташковом оттенке создает очень женственный образ", - пишет дизайнер.

Как выглядеть стильно на День матери / Фото Instagram/andre_tan_official

Изысканный комбинезон

"Элегантный белый комбинезон с открытыми плечами выглядит сдержанно и изысканно", - советует дизайнер.

Блуза с цветами

Легкая блузка с объемными цветочными деталями выглядит нежно и одновременно очень современно.

Футболка с цветком

Минималистическая футболка с большим цветком выглядит очень эффектно.

Молочное платье с поясом

Стильное платье-жакет в молочном оттенке объединяет классику и современный стиль.

Романтичная блуза

Воздушная блуза с рюшами в нежно-розовом цвете выглядит легко и празднично.

Шоколадное платье

Платье глубокого шоколадного цвета с рюшами выглядит очень эффектно и женственно.

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

