Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

Алена Кюпели
8 мая 2026, 23:52
Дизайнер Андре Тан создал несколько нежных образов для празднования Дня Матери.
Что надеть на День матери
Что надеть на День матери / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, что выбрать на День матери, чтобы выглядеть нежно и стильно.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Собрал для вас несколько идей образов – легких, женственных и праздничных. Варианты как для особого дня с мамой, так и для подарка, который точно порадует", - говорит он.

Фисташковое платье

"Легкое платье в фисташковом оттенке создает очень женственный образ", - пишет дизайнер.

Как выглядеть стильно на День матери
Изысканный комбинезон

"Элегантный белый комбинезон с открытыми плечами выглядит сдержанно и изысканно", - советует дизайнер.

Как выглядеть стильно на День матери
Блуза с цветами

Легкая блузка с объемными цветочными деталями выглядит нежно и одновременно очень современно.

Как выглядеть стильно на День матери
Футболка с цветком

Минималистическая футболка с большим цветком выглядит очень эффектно.

Как выглядеть стильно на День матери
Молочное платье с поясом

Стильное платье-жакет в молочном оттенке объединяет классику и современный стиль.

Как выглядеть стильно на День матери
Романтичная блуза

Воздушная блуза с рюшами в нежно-розовом цвете выглядит легко и празднично.

Как выглядеть стильно на День матери
Шоколадное платье

Платье глубокого шоколадного цвета с рюшами выглядит очень эффектно и женственно.

Как выглядеть стильно на День матери
О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Гороскоп на сегодня, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 с

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

