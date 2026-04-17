Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

Андре Тан назвал самые популярные и модные тренды этой весны.

https://glavred.info/fashion/kakie-platya-budut-modnymi-v-2026-godu-andre-tan-pokazal-trendovye-modeli-10757393.html Ссылка скопирована

Андре Тан назвал трендовые платья / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Какие платья будут в моде этой весной

Можно ли их будет надеть на выпускной

С приходом долгожданной весны, хочется одеваться женственно, легко и красочно.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые трендовые платья 2026 года. "Смотрите и запоминайте, какие модели не оставят вас незамеченными", - говорит дизайнер на своей странице в Instagram.

видео дня

Бандажные платья

По словам Андре Тана, эти платья выглядят очень гламурными. Впрочем он отмечает, что эти платья подойдут женщинам и девушкам с фигурой "песочные часы".

Платья в бельевом стиле

Еще один тренд этой весны - платья в бельевом стиле. "Они не теряют своей актуальности уже пять сезонов подряд. Легки и романтичные. Мне кажется, что будет красиво скомпоновать платье с теплым объемным верхом. Идеально для прохладных вечеров", - говорит Андре Тан.

Платья с цветами

"Платья с цветами - хитяра сезона", - говорит Андре Тан. Особенно стильно выглядят крупные цветы. "Я советую использовать этот тренд для главных праздников вашей семьи, а также для выпускных", - говорит он.

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред