Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

Кратко:
- Какие платья будут в моде этой весной
- Можно ли их будет надеть на выпускной
С приходом долгожданной весны, хочется одеваться женственно, легко и красочно.
Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые трендовые платья 2026 года. "Смотрите и запоминайте, какие модели не оставят вас незамеченными", - говорит дизайнер на своей странице в Instagram.
Бандажные платья
По словам Андре Тана, эти платья выглядят очень гламурными. Впрочем он отмечает, что эти платья подойдут женщинам и девушкам с фигурой "песочные часы".
Платья в бельевом стиле
Еще один тренд этой весны - платья в бельевом стиле. "Они не теряют своей актуальности уже пять сезонов подряд. Легки и романтичные. Мне кажется, что будет красиво скомпоновать платье с теплым объемным верхом. Идеально для прохладных вечеров", - говорит Андре Тан.
Платья с цветами
"Платья с цветами - хитяра сезона", - говорит Андре Тан. Особенно стильно выглядят крупные цветы. "Я советую использовать этот тренд для главных праздников вашей семьи, а также для выпускных", - говорит он.
Вас также может заинтересовать:
- Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну
- Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана
- Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
