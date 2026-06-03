Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно лето

Стилист назвала основные признаки качественной базовой футболки.

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Базовая футболка / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, saaalli, скриншот из видео

Вы узнаете:

как выбрать качественную футболку для базового гардероба

почему плотность ткани влияет на внешний вид изделия

как горловина и крой помогают футболке выглядеть дороже

Футболка остается одним из самых универсальных элементов гардероба. Она сочетается с джинсами, юбками, жакетами и костюмами, однако далеко не каждая модель выглядит стильно и дорого. Главред расскажет, на какие детали стоит обращать внимание при выборе базовой футболки.

Как выбрать качественную футболку: главное правило

По словам эксперта Алены Мясоед, многие люди обращают внимание только на длину изделия, хотя это далеко не самый важный критерий.

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"Выбираем футболку правильно. Существует очень много футболок разного кроя, разной длины. Мы всегда смотрим не только на длину футболки", — отметила стилистка.

Вместо этого первостепенную роль играет качество ткани.

"Нам нужно знать главное правило. Футболка должна быть плотной. Она не должна быть тоненькой, прозрачной, как тряпка", — пояснила Мясоед.

Модный образ с футболкой / фото: pinterest.com, Selection_Of_Style

Какая футболка выглядит дорого

Стилистка подчеркивает, что материал должен хорошо держать форму и не терять структуру при носке.

"Рукав не должен собираться, как драпировка. Это говорит о том, что ткань должна держать форму", — подчеркнула эксперт.

По словам специалистки, слишком тонкая ткань негативно влияет на внешний вид вещи.

"Если она не держит форму, футболка может выглядеть, во-первых, неаккуратно, во-вторых, она не будет держать форму и создавать классные силуэты для стильного образа", — пояснила стилистка.

Кроме того, некачественный материал часто удешевляет образ и ухудшает внешний вид вещи. При выборе футболки обращайте внимание на следующие характеристики:

плотную ткань

отсутствие прозрачности

рукава, которые хорошо держат форму

четкий силуэт изделия

Летний образ / фото: pinterest.com, 1ellencarolina

Почему важен плотный вырез футболки

Особое внимание стилистка советует уделять горловине.

"И очень важно, девушки, обращайте внимание на горловину. Когда вы выбираете футболку, она должна иметь плотный каркас", — отметила Мясоед.

По словам эксперта, именно горловина часто первой теряет опрятный вид после многократного ношения. Она объяснила, почему это так важно.

"Дело в том, что когда вы постоянно носите футболку, горловина растягивается, и тогда футболка выглядит неопрятно, поношенно", — рассказала стилистка.

Футболка оверсайз / фото: pinterest.com, paivar229

Почему стоит обратить внимание на мужские футболки

Эксперт также советует не ограничиваться только женскими коллекциями.

"Обращайте внимание на мужские отделы футболок, как унисекс", — посоветовала Мясоед.

По ее словам, футболка — это универсальная вещь, не имеющая жесткой гендерной привязки.

"Футболки — это базовая одежда как для мужчин, так и для женщин", — подытожила стилистка.

Летняя футболка / фото: pinterest.com, neveenhagras7

Как выбрать базовую футболку для летнего гардероба

Чтобы футболка выглядела стильно и служила дольше, стоит придерживаться нескольких правил:

выбирать плотную ткань, которая не просвечивается

проверять, держат ли форму рукава

обращать внимание на качество горловины

не бояться примерять модели из мужских отделов

отдавать предпочтение изделиям с четким силуэтом

Как выбрать качественную футболку — советы стилиста:

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Об авторе: Алена Мясоед Алена Мясоед — украинская стилистка, модельер-консультант и популярная фэшн-блогерша с аудиторией более 70 тысяч подписчиков в Instagram. Специализируется на теме моды и персонального стиля, рассказывая о сложных трендах простым и доступным языком.

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