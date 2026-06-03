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Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно лето

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 16:02
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Стилист назвала основные признаки качественной базовой футболки.
Базовая футболка
Базовая футболка / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, saaalli, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • как выбрать качественную футболку для базового гардероба
  • почему плотность ткани влияет на внешний вид изделия
  • как горловина и крой помогают футболке выглядеть дороже

Футболка остается одним из самых универсальных элементов гардероба. Она сочетается с джинсами, юбками, жакетами и костюмами, однако далеко не каждая модель выглядит стильно и дорого. Главред расскажет, на какие детали стоит обращать внимание при выборе базовой футболки.

Как выбрать качественную футболку: главное правило

По словам эксперта Алены Мясоед, многие люди обращают внимание только на длину изделия, хотя это далеко не самый важный критерий.

видео дня

"Выбираем футболку правильно. Существует очень много футболок разного кроя, разной длины. Мы всегда смотрим не только на длину футболки", — отметила стилистка.

Вместо этого первостепенную роль играет качество ткани.

"Нам нужно знать главное правило. Футболка должна быть плотной. Она не должна быть тоненькой, прозрачной, как тряпка", — пояснила Мясоед.

Модный образ с футболкой
Модный образ с футболкой / фото: pinterest.com, Selection_Of_Style

Какая футболка выглядит дорого

Стилистка подчеркивает, что материал должен хорошо держать форму и не терять структуру при носке.

"Рукав не должен собираться, как драпировка. Это говорит о том, что ткань должна держать форму", — подчеркнула эксперт.

По словам специалистки, слишком тонкая ткань негативно влияет на внешний вид вещи.

"Если она не держит форму, футболка может выглядеть, во-первых, неаккуратно, во-вторых, она не будет держать форму и создавать классные силуэты для стильного образа", — пояснила стилистка.

Кроме того, некачественный материал часто удешевляет образ и ухудшает внешний вид вещи. При выборе футболки обращайте внимание на следующие характеристики:

  • плотную ткань
  • отсутствие прозрачности
  • рукава, которые хорошо держат форму
  • четкий силуэт изделия
Летний образ
Летний образ / фото: pinterest.com, 1ellencarolina

Почему важен плотный вырез футболки

Особое внимание стилистка советует уделять горловине.

"И очень важно, девушки, обращайте внимание на горловину. Когда вы выбираете футболку, она должна иметь плотный каркас", — отметила Мясоед.

По словам эксперта, именно горловина часто первой теряет опрятный вид после многократного ношения. Она объяснила, почему это так важно.

"Дело в том, что когда вы постоянно носите футболку, горловина растягивается, и тогда футболка выглядит неопрятно, поношенно", — рассказала стилистка.

Футболка оверсайз
Футболка оверсайз / фото: pinterest.com, paivar229

Почему стоит обратить внимание на мужские футболки

Эксперт также советует не ограничиваться только женскими коллекциями.

"Обращайте внимание на мужские отделы футболок, как унисекс", — посоветовала Мясоед.

По ее словам, футболка — это универсальная вещь, не имеющая жесткой гендерной привязки.

"Футболки — это базовая одежда как для мужчин, так и для женщин", — подытожила стилистка.

Летняя футболка
Летняя футболка / фото: pinterest.com, neveenhagras7

Как выбрать базовую футболку для летнего гардероба

Чтобы футболка выглядела стильно и служила дольше, стоит придерживаться нескольких правил:

  • выбирать плотную ткань, которая не просвечивается
  • проверять, держат ли форму рукава
  • обращать внимание на качество горловины
  • не бояться примерять модели из мужских отделов
  • отдавать предпочтение изделиям с четким силуэтом

Как выбрать качественную футболку — советы стилиста:

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Об авторе: Алена Мясоед

Алена Мясоед — украинская стилистка, модельер-консультант и популярная фэшн-блогерша с аудиторией более 70 тысяч подписчиков в Instagram. Специализируется на теме моды и персонального стиля, рассказывая о сложных трендах простым и доступным языком.

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