Умственные способности ребенка зависят не от обоих родителей: что узнали ученые

Учёные поделились результатами интересного исследования.

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Умственные способности ребенка зависят только от одного из родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

От кого из родителей ребенок наследует интеллект

Как развитие мозга связано с эмоциональной связью ребенка и матери

Многие родители интересуются, что ребенок может унаследовать от матери и отца. Наиболее спорным остается вопрос, от кого дети наследуют интеллект.

Главред узнал, что учёные недавно подтвердили: интеллект ребёнку передаётся от матери. Как пишет Independent, к такому выводу пришли исследователи Университета Глазго.

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Как исследователи определили, от кого из родителей ребенок наследует интеллект

Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах, результаты которого поразили. Они ввели грызунам дополнительную дозу материнских генов.

В результате эксперимента у подопытных крыс увеличился размер головы и мозга, но тело осталось маленьким. После того как другим крысам ввели дополнительную дозу мужских генов, их головы стали меньше, а тела - больше.

На следующем этапе исследования учёные изучили более 12 тысяч подростков в возрасте от 14 до 22 лет. Все они принадлежали к разным социально-экономическим группам, у всех было разное образование, раса и национальность.

Но выводы исследования оказались схожими: IQ матери лучше всего определял интеллект ребенка.

@zirochkary Обязательно напишите в комментариях, согласны ли вы с такой статистикой и какие гены вы унаследовали от отца/матери?? ♬ оригинальный звук - Зирочка Рисочка

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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