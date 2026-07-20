Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствиях

Враг нанёс удар по жилому району города с помощью реактивного беспилотника, повредив многоэтажный дом.

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Российский дрон атаковал Сумы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/hryhorov_oleg

Кратко:

РФ атаковала Сумы реактивным дроном

Повреждено многоэтажное здание, пострадали три человека

Вечером 20 июля оккупанты атаковали Сумы реактивным беспилотником. Вражеский дрон попал вблизи многоэтажного жилого дома, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне нанесли удар по жилому сектору города, предварительно применив реактивный БПЛА.

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В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до трёх.

Сумы / Инфографика: Главред

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар уточнил, что среди пострадавших - женщина и двое детей. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется. Женщине и второму ребенку медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Также в результате удара возник пожар. На месте попадания работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Начальник ОВА подчеркнул, что угроза повторных ударов по городу сохраняется. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до окончания опасности.

Почему Россия наращивает ракетные атаки

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут быть связаны со стремлением Кремля продемонстрировать хотя бы какую-то заметную "победу" накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По мнению эксперта, российское руководство неслучайно делает ставку именно на атаки по столице Украины. По его словам, в Кремле рассматривают Киев как главную стратегическую цель.

Селезнев отметил, что президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов фактически реализуют стратегию "войны городов". По его словам, российские власти считают Киев центром управления государством, местом расположения важных коммуникаций, органов принятия решений и объектов оборонно-промышленного комплекса.

Он также подчеркнул, что под постоянными атаками российских беспилотников и ракет находятся не только Киев, но и другие крупные украинские города, в частности Одесса, Сумы, Харьков и Запорожье.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, днем 20 июля российские оккупационные войска атаковали одно из гражданских предприятий в Одесской области. Число пострадавших в результате российского удара по гражданскому предприятию в Одесской области возросло с четырех до шести человек, еще трое человек погибли.

Также Зеленский заявил об одной из самых массированных баллистических атак на Киев. Он подчеркнул, что более 40 ракет и 120 ударных дронов были направлены на столицу 19 июля. Пять районов получили повреждения, есть один погибший и 16 раненых, к ликвидации последствий привлечено почти 600 спасателей.

Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по Павлограду впервые был нанесен удар управляемой авиабомбой. Он добавил, что есть погибшие и раненые, а в результате атаки поврежден многоквартирный дом. По имеющимся данным, двое человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения, среди пострадавших - 13-летняя девочка и годовалый ребенок.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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