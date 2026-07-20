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Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствиях

Руслан Иваненко
20 июля 2026, 22:31
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Враг нанёс удар по жилому району города с помощью реактивного беспилотника, повредив многоэтажный дом.
Шахед, пожар
Российский дрон атаковал Сумы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/hryhorov_oleg

Кратко:

  • РФ атаковала Сумы реактивным дроном
  • Повреждено многоэтажное здание, пострадали три человека

Вечером 20 июля оккупанты атаковали Сумы реактивным беспилотником. Вражеский дрон попал вблизи многоэтажного жилого дома, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне нанесли удар по жилому сектору города, предварительно применив реактивный БПЛА.

видео дня

В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до трёх.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар уточнил, что среди пострадавших - женщина и двое детей. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется. Женщине и второму ребенку медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Также в результате удара возник пожар. На месте попадания работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Начальник ОВА подчеркнул, что угроза повторных ударов по городу сохраняется. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до окончания опасности.

  • Удар по Сумам 20 июля
    Удар по Сумам 20 июля Фото: Национальная полиция Украины
  • Удар по Сумам 20 июля
    Удар по Сумам 20 июля Фото: Национальная полиция Украины
  • Удар по Сумам 20 июля
    Удар по Сумам 20 июля Фото: Национальная полиция Украины
  • Удар по Сумам 20 июля
    Удар по Сумам 20 июля Фото: Национальная полиция Украины
  • Удар по Сумам 20 июля
    Удар по Сумам 20 июля Фото: Национальная полиция Украины

Почему Россия наращивает ракетные атаки

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут быть связаны со стремлением Кремля продемонстрировать хотя бы какую-то заметную "победу" накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По мнению эксперта, российское руководство неслучайно делает ставку именно на атаки по столице Украины. По его словам, в Кремле рассматривают Киев как главную стратегическую цель.

Селезнев отметил, что президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов фактически реализуют стратегию "войны городов". По его словам, российские власти считают Киев центром управления государством, местом расположения важных коммуникаций, органов принятия решений и объектов оборонно-промышленного комплекса.

Он также подчеркнул, что под постоянными атаками российских беспилотников и ракет находятся не только Киев, но и другие крупные украинские города, в частности Одесса, Сумы, Харьков и Запорожье.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, днем 20 июля российские оккупационные войска атаковали одно из гражданских предприятий в Одесской области. Число пострадавших в результате российского удара по гражданскому предприятию в Одесской области возросло с четырех до шести человек, еще трое человек погибли.

Также Зеленский заявил об одной из самых массированных баллистических атак на Киев. Он подчеркнул, что более 40 ракет и 120 ударных дронов были направлены на столицу 19 июля. Пять районов получили повреждения, есть один погибший и 16 раненых, к ликвидации последствий привлечено почти 600 спасателей.

Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по Павлограду впервые был нанесен удар управляемой авиабомбой. Он добавил, что есть погибшие и раненые, а в результате атаки поврежден многоквартирный дом. По имеющимся данным, двое человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения, среди пострадавших - 13-летняя девочка и годовалый ребенок.

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О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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