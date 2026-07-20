Вражеский "прилет" по жилой зоне: РФ ударила по Сумам, что известно о последствиях

Кратко:
- РФ атаковала Сумы реактивным дроном
- Повреждено многоэтажное здание, пострадали три человека
Вечером 20 июля оккупанты атаковали Сумы реактивным беспилотником. Вражеский дрон попал вблизи многоэтажного жилого дома, в результате чего пострадали мирные жители.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне нанесли удар по жилому сектору города, предварительно применив реактивный БПЛА.
В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до трёх.
Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар уточнил, что среди пострадавших - женщина и двое детей. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется. Женщине и второму ребенку медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Также в результате удара возник пожар. На месте попадания работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Начальник ОВА подчеркнул, что угроза повторных ударов по городу сохраняется. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до окончания опасности.
Почему Россия наращивает ракетные атаки
Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут быть связаны со стремлением Кремля продемонстрировать хотя бы какую-то заметную "победу" накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.
По мнению эксперта, российское руководство неслучайно делает ставку именно на атаки по столице Украины. По его словам, в Кремле рассматривают Киев как главную стратегическую цель.
Селезнев отметил, что президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов фактически реализуют стратегию "войны городов". По его словам, российские власти считают Киев центром управления государством, местом расположения важных коммуникаций, органов принятия решений и объектов оборонно-промышленного комплекса.
Он также подчеркнул, что под постоянными атаками российских беспилотников и ракет находятся не только Киев, но и другие крупные украинские города, в частности Одесса, Сумы, Харьков и Запорожье.
Удары по Украине - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, днем 20 июля российские оккупационные войска атаковали одно из гражданских предприятий в Одесской области. Число пострадавших в результате российского удара по гражданскому предприятию в Одесской области возросло с четырех до шести человек, еще трое человек погибли.
Также Зеленский заявил об одной из самых массированных баллистических атак на Киев. Он подчеркнул, что более 40 ракет и 120 ударных дронов были направлены на столицу 19 июля. Пять районов получили повреждения, есть один погибший и 16 раненых, к ликвидации последствий привлечено почти 600 спасателей.
Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по Павлограду впервые был нанесен удар управляемой авиабомбой. Он добавил, что есть погибшие и раненые, а в результате атаки поврежден многоквартирный дом. По имеющимся данным, двое человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения, среди пострадавших - 13-летняя девочка и годовалый ребенок.
Читайте также:
- Много погибших и раненых: РФ нанесла удар по Одесской области, что стало целью атаки
- Почему Россия начала массированные удары по Одессе - Игнат назвал истинную причину
- Путину нужна новая победа: министр обороны Литвы назвал следующие цели РФ
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред