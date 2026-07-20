Почему огурцы растут "крючком": основные ошибки в уходе и как спасти урожай

Форма плодов может свидетельствовать о недостатке калия, азота или ошибках в поливе задолго до появления других признаков проблем.

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Почему огурцы растут крючком / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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О чём свидетельствует суженая шейка огурца

Почему кончик плода остаётся тонким

Как полив холодной водой деформирует урожай

Искривленная форма огурцов чаще всего свидетельствует не об особенности сорта, а о нарушениях в уходе за растением. Поскольку плоды формируются буквально за несколько дней, любой недостаток питательных веществ, перепад температуры или неправильный полив сразу сказывается на их форме, пишет УНИАН.

Прежде чем корректировать уход, огородникам советуют внимательно осмотреть сами плоды - тип искривления подсказывает, какого именно элемента не хватает растению.

Недостаток калия или азота

Если огурец сужается у плодоножки, а нижняя часть расширяется, напоминая грушу, это обычно указывает на дефицит калия - элемента, отвечающего за распределение влаги и полноценный налив плодов. Исправить ситуацию помогает подкормка раствором сульфата калия из расчета одна столовая ложка на десять литров теплой воды, которым поливают растение под корень по предварительно увлажненной почве.

Противоположная деформация - утолщенная плодоножка и тонкий, светлый, загнутый кончик - свидетельствует о недостатке азота. Огурцы нуждаются в азотных подкормках практически весь сезон, поскольку непрерывно формируют новые листья и завязи, поэтому для этого подходят настой травы, биогумус или слабый раствор мочевины в пропорции одна чайная ложка на десять литров воды.

Температура, полив и перезрелые плоды

Третья причина деформации вообще не связана с питанием - узкая перетяжка посередине плода возникает из-за резких перепадов температуры или полива холодной водой. Чтобы этого избежать, растения следует поливать только теплой, нагретой на солнце водой утром или вечером, а грядки дополнительно замульчировать для защиты корней от перегрева и пересыхания.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась, а деформация осталась, дело, скорее всего, в перезрелом урожае. Переросшие плоды оттягивают на себя большую часть питательных веществ, из-за чего новые завязи развиваются мелкими, слабыми и искривленными - поэтому огурцы рекомендуют срывать каждые один-два дня, не давая им перерастать.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

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