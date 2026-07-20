Обереги для дома: какие талисманы защищают жилище и привлекают благосостояние

Обереги для дома издавна считались защитой от бед и сглаза. Какие народные обереги приносят достаток, здоровье и семейное согласие.

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Лучшие обереги для дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие обереги защищают дом от бед

Что символизируют мак, чеснок и колоски

Почему при переезде забирали старую метлу

С давних времён украинцы верили, что обереги помогают защитить дом от злых сил, сглаза и бед. Их не воспринимали лишь как украшения - каждый предмет имел символическое значение и, согласно народным представлениям, приносил благополучие, здоровье или семейное согласие. Главред расскажет об этом подробнее.

Какие растения и символы считаются самыми сильными оберегами

Согласно народным верованиям, сила оберега зависит от материалов, из которых он изготовлен. Особое значение придавали дарам природы.

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Мак - защищает от сглаза, зависти и сплетен.

- защищает от сглаза, зависти и сплетен. Перец, чеснок и соль - отгоняют нечистую силу и беду.

- отгоняют нечистую силу и беду. Бессмертник - символизирует долголетие и крепкое здоровье.

- символизирует долголетие и крепкое здоровье. Гречка, фасоль, горох и кукуруза - олицетворяют достаток, благополучие и щедрый урожай.

- олицетворяют достаток, благополучие и щедрый урожай. Орехи - символ крепкого здоровья и жизненной силы.

- символ крепкого здоровья и жизненной силы. Колоски ржи или овса - привлекают достаток, а белая льняная лента означает единство семьи.

Самые сильные обереги для дома

Мешок изобилия

Мешок изобилия - один из самых известных домашних оберегов. Его украшают семенами, сухими травами, орехами и перцем.

Согласно народным поверьям:

семена символизируют продолжение рода;

сухие травы оберегают здоровье;

перец поддерживает семейную любовь и жизненную энергию.

Защитный колокол

Колокол в народной традиции символизирует небесную защиту. Считалось, что его мелодичный звук очищает дом от негативной энергии, приносит гармонию и отгоняет зло.

Декоративная метла

Декоративную метлу с зернами, орехами и лентами считали сильным символом очищения.

Его ставили в углу дома или рядом с фигуркой домового, чтобы тот оберегал дом, выметал всё зло и привлекал достаток.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Почему при переезде уносили старую метлу

Существовало поверье, что при переезде нельзя оставлять старую метлу в прежнем жилище.

Наши предки верили, что вместе с ним в новый дом переходит домовой - хранитель домашнего очага, благополучия и семейного счастья. Именно поэтому веник обязательно перевозили вместе с другими важными вещами.

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