Обереги для дома: какие талисманы защищают жилище и привлекают благосостояние

Читайте в материале:
- Какие обереги защищают дом от бед
- Что символизируют мак, чеснок и колоски
- Почему при переезде забирали старую метлу
С давних времён украинцы верили, что обереги помогают защитить дом от злых сил, сглаза и бед. Их не воспринимали лишь как украшения - каждый предмет имел символическое значение и, согласно народным представлениям, приносил благополучие, здоровье или семейное согласие. Главред расскажет об этом подробнее.
Какие растения и символы считаются самыми сильными оберегами
Согласно народным верованиям, сила оберега зависит от материалов, из которых он изготовлен. Особое значение придавали дарам природы.
- Мак - защищает от сглаза, зависти и сплетен.
- Перец, чеснок и соль - отгоняют нечистую силу и беду.
- Бессмертник - символизирует долголетие и крепкое здоровье.
- Гречка, фасоль, горох и кукуруза - олицетворяют достаток, благополучие и щедрый урожай.
- Орехи - символ крепкого здоровья и жизненной силы.
- Колоски ржи или овса - привлекают достаток, а белая льняная лента означает единство семьи.
Самые сильные обереги для дома
Мешок изобилия
Мешок изобилия - один из самых известных домашних оберегов. Его украшают семенами, сухими травами, орехами и перцем.
Согласно народным поверьям:
- семена символизируют продолжение рода;
- сухие травы оберегают здоровье;
- перец поддерживает семейную любовь и жизненную энергию.
Защитный колокол
Колокол в народной традиции символизирует небесную защиту. Считалось, что его мелодичный звук очищает дом от негативной энергии, приносит гармонию и отгоняет зло.
Декоративная метла
Декоративную метлу с зернами, орехами и лентами считали сильным символом очищения.
Его ставили в углу дома или рядом с фигуркой домового, чтобы тот оберегал дом, выметал всё зло и привлекал достаток.
Почему при переезде уносили старую метлу
Существовало поверье, что при переезде нельзя оставлять старую метлу в прежнем жилище.
Наши предки верили, что вместе с ним в новый дом переходит домовой - хранитель домашнего очага, благополучия и семейного счастья. Именно поэтому веник обязательно перевозили вместе с другими важными вещами.
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Что следует учитывать читателю
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