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Почему на окнах обязательно должны быть занавески - основные приметы о шторах

Марина Иваненко
19 июля 2026, 03:03
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Шторы в доме в народных поверьях считаются оберегом жилища. Почему нельзя отдавать шторы и какие цвета, согласно поверьям, могут влиять на благосостояние.
Приметы о шторах
Приметы о шторах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие приметы связаны с шторами
  • Почему не рекомендуют выбрасывать старые занавески
  • Зачем завешивать окна на ночь

Шторы в украинских традициях считались не только элементом интерьера, но и своеобразным оберегом дома. Согласно народным поверьям, их цвет, состояние и даже способ, которым хозяева избавляются от старого текстиля, могут влиять на благосостояние, семейный покой и атмосферу в доме. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает РБК-Украина, народные приметы связывают правильно подобранные шторы с защитой частной жизни и сохранением благосостояния.

Как цвет и состояние штор связывают с благосостоянием

Согласно народным поверьям, разные цвета имеют свое символическое значение, а некоторые оттенки якобы могут привлекать нежелательные события.

Красные шторы

По приметам, красные шторы могут символизировать одиночество. Считалось, что такой цвет способен ослабить поддержку близких или осложнить личную жизнь.

Зелёные и жёлтые шторы

В народных поверьях эти цвета связывали с возможными финансовыми трудностями, незапланированными расходами и нестабильностью семейного бюджета.

Старые или изношенные шторы

Если ткань утратила привлекательный вид, сильно износилась или давно не нравится хозяевам, по поверьям, она накапливает негативную энергию и лишает дом уюта.

Эзотерические практики также советуют периодически обновлять оконный текстиль. Считается, что примерно за два года он накапливает слишком много посторонней энергии.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Почему не рекомендуется спать без штор

В народных представлениях окно считалось границей между домом и внешним миром, поэтому оставлять его открытым на ночь было нежелательно.

По поверьям, через незанавешенные окна в дом могут проникать негативная энергия, ночные страхи или сглаз, нарушающие домашнюю гармонию.

Существует и вполне практическое объяснение этого совета. В городах свет от фонарей, рекламных вывесок и автомобилей может нарушать выработку мелатонина - гормона, отвечающего за качественный сон. Именно поэтому специалисты рекомендуют спать в максимально затемненном помещении.

Почему нельзя отдавать свои шторы

В народной традиции шторы символически называли "глазами" дома, ведь они скрывают личную жизнь от посторонних взглядов.

Именно поэтому существовало поверье, что бесплатно отдавать свои шторы другим людям не стоит. По приметам, это может принести:

  • финансовые трудности;
  • сплетни и чрезмерное внимание посторонних;
  • конфликты между членами семьи.

Вместо того чтобы дарить старые шторы, народные традиции советовали перешить их для других нужд, продать или утилизировать.

Также существовала еще одна примета: перед тем как снимать старые шторы, желательно уже подготовить новые. По поверьям, если окна даже ненадолго останутся без занавесок, это может символизировать период финансового застоя.

В то же время стоит помнить, что все эти советы относятся к сфере народных верований и не имеют научного подтверждения. Воспринимать их следует как часть украинского культурного наследия и народных традиций.

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