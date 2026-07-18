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Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатом

Алексей Тесля
18 июля 2026, 17:46
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Химические препараты требуют осторожного применения из-за возможного воздействия на окружающую среду
Сорняки между плиткой
Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Уксус способен повредить не только сорняки, но и декоративные растения
  • В качестве более безопасной альтернативы рекомендуют кипяток

Сорная трава нередко появляется между плиткой на дорожках и во внутреннем дворике, ухудшая внешний вид участка и сада.

Многие используют для борьбы с ней уксус, соль или гербициды, однако специалисты предупреждают, что такие методы подходят не всегда, пишет Express.

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Уксус способен повредить не только сорняки, но и декоративные растения, если раствор попадет на их листья. Соль также считается спорным средством, поскольку она изменяет свойства почвы и может надолго ухудшить условия для роста других культур. Химические препараты, в свою очередь, требуют осторожного применения из-за возможного воздействия на окружающую среду.

В качестве более безопасной альтернативы некоторые садоводы рекомендуют использовать обычный кипяток. Этот способ особенно хорошо подходит для удаления сорняков, растущих в трещинах дорожек, между плиткой и на других участках, где нет ценных растений.

Принцип действия очень прост: высокая температура разрушает клетки растения, из-за чего оно быстро теряет влагу, увядает и постепенно погибает. Кроме надземной части, горячая вода может повредить и корневую систему, что снижает вероятность повторного появления сорняков.

Для обработки достаточно вскипятить воду и аккуратно вылить ее непосредственно на растение, стараясь направить струю к основанию стебля. При работе рекомендуется использовать закрытую обувь и плотные перчатки, чтобы избежать ожогов. Важно следить, чтобы кипяток не попал на соседние культурные растения.

Обычно первые признаки увядания становятся заметны уже на следующий день, а спустя несколько дней засохший сорняк можно легко удалить. Если через неделю появятся новые побеги, процедуру рекомендуется повторить.

На клумбах и грядках специалисты советуют использовать другие методы. Молодые сорняки проще всего выдергивать вручную, а для растений с мощной корневой системой могут понадобиться садовая вилка или лопата, чтобы полностью извлечь корень из почвы.

Чтобы замедлить рост новых сорняков, опытные садоводы рекомендуют мульчировать почву корой, компостом или другими органическими материалами. На сильно заросших участках также применяют картон, плотную пленку или брезент, которые перекрывают доступ солнечного света и препятствуют прорастанию нежелательной растительности.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как бороться с сорняками:

В этом видео автор рассказывает, как избавиться от сорняков на огороде и грядках без применения химических средств. Он объясняет, почему нежелательная растительность представляет проблему для культурных растений, отнимая у них влагу и питательные вещества, а также создавая благоприятные условия для появления вредителей и развития заболеваний.

В ролике показаны доступные способы борьбы с сорняками с использованием натуральных методов. Автор делится практическими рекомендациями, демонстрирует эффективные приемы удаления нежелательной растительности и объясняет, как поддерживать участок в чистоте, не прибегая к гербицидам. По его мнению, при правильном подходе такие способы помогают сохранить здоровье почвы и защитить будущий урожай.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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