Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

Анна Ярославская
16 августа 2025, 10:14
При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.
Как удалить старую краску с дерева
Как удалить старую краску с дерева

Вы узнаете:

  • Какие есть три способа удаления краски с деревянной поверхности
  • Какие меры предосторожности необходимо соблюдать
  • В каких случаях рекомендуется использовать щетку, горелку и химический состав

Мебель, окна или двери из натурального дерева отличаются долговечностью и прочностью. Однако периодически приходится их "освежать", а для этого необходимо убрать старую краску с дерева. Главред разобрался, чем очистить старую засохшую краску.

Если вам интересно, какой цвет двери может сделать ваш вход тёплым и уютным, а какой - устаревшим или резким, читайте материал: Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога.

Как легко снять старую краску с дерева

Существуют три способа, которые помогут убрать старую краску с деревянной поверхности - двери, окна или пола. Для этого понадобится:

  • механическая щётка и дрель;
  • газовая горелка;
  • химический состав для удаления краски.

Как рассказал Артем Щербаков на своем Youtube-канале, механическая обработка щеткой - это самый быстрый и самый не эффективный вид обработки. Скоре всего, у вас получится снять тольку ту краску, которая сама отпадет.

Чтобы избавиться от старой краски на древесине, можно использовать обычную дрель с насадкой-щёткой. Также важно не пренебрегать мерами безопасности - использовать маску, очки и перчатки.

Для снятия краски на труднодоступных участках, в углах целесообразно применять угловую шлифовальную машину.

Второй способ - обработка огнем. Этот процесс потребует больше времени. Также вам понадобятся огнеупорные перчатки и подходящий шпатель.

Под действием огня краска вспучивается, но сразу застывает, поэтому нужно одновременно греть и снимать шпателем.

"Короче, горелка работает, но это очень медленно, хотя и эффективно. Буду ли я продолжать так делать – не знаю, потому что хочется быстрее и проще", - сказал Щербаков.

Он также обратил внимание на минусы этого способа снятия краски.

"При не равномерном нагревании деревянная поверхность темнеет и вы не сможете покрыть поверхность прозрачным лаком - эти потемнения будут видны", - рассказал мужчина.

Третий способ - обработка химическим средством. В этом случае вам обязательно понадобится маска и перчатки.

По словам Щербакова, средство нужно наносить на небольшие участки и ждать, пока оно подействует, а потом снимать краску шпателем. Если снимать до или после нужного момента, краска отделяется очень плохо.

"К сожалению, из-за этой особенности вы не можете нанести средство на всю поверхность, так как вы не успеете снять всю краску одновременно. К тому же расход химического средства велик, что делает этот вариант самым дорогостоящим", - рассказал Щербаков.

Еще один важный минус в том, что работать с химическим средством в помещении проблематично из-за ядовитых испарений.

К слову, в этом варианте борьбы со старой краской пигмент может забиваться в поры дерева, поэтому после снятия краски шпателем, рекомендуется проходить по поверхности еще и железной губкой, которая легко уберет пигмент.

Что важно учитывать при снятии старой краски

Щербаков обратил внимание, что все три метода снятия старой краски требуют последующего шлифования поверхности – сразу красить не получится. Но после химии поверхность получается значительно ровнее. После щётки дерево повреждается, после огня – тоже остаются следы, а вот после химии результат аккуратнее.

Какой способ снятия краски лучше применить - выводы

Если нужно просто обновить покрытие и не обращать внимания на старую краску – используйте щётку.

Если хотите убрать краску и заново покрыть непрозрачной краской – берите огонь.

Если нужно убрать краску и оставить текстуру дерева под прозрачный лак – используйте химию.

Смотрите видео - Как удалить старую краску которой уже много лет:

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

О персоне: Артем Щербаков

Артем Щербаков ведет свой канал на Youtube, на который подписаны более трех тысяч человек.

Автор рассказывает о том, как делать ремонт соими руками.

"Мы купили заброшенный отель во Франции (Лазурный берег) за смешные деньги и восстанавливаем его своими силами без опыта, без больших вложений и без визы", - говорит о себе мужчина.

