Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

Вы узнаете:
- Какие есть три способа удаления краски с деревянной поверхности
- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать
- В каких случаях рекомендуется использовать щетку, горелку и химический состав
Мебель, окна или двери из натурального дерева отличаются долговечностью и прочностью. Однако периодически приходится их "освежать", а для этого необходимо убрать старую краску с дерева. Главред разобрался, чем очистить старую засохшую краску.
Как легко снять старую краску с дерева
Существуют три способа, которые помогут убрать старую краску с деревянной поверхности - двери, окна или пола. Для этого понадобится:
- механическая щётка и дрель;
- газовая горелка;
- химический состав для удаления краски.
Как рассказал Артем Щербаков на своем Youtube-канале, механическая обработка щеткой - это самый быстрый и самый не эффективный вид обработки. Скоре всего, у вас получится снять тольку ту краску, которая сама отпадет.
Чтобы избавиться от старой краски на древесине, можно использовать обычную дрель с насадкой-щёткой. Также важно не пренебрегать мерами безопасности - использовать маску, очки и перчатки.
Для снятия краски на труднодоступных участках, в углах целесообразно применять угловую шлифовальную машину.
Второй способ - обработка огнем. Этот процесс потребует больше времени. Также вам понадобятся огнеупорные перчатки и подходящий шпатель.
Под действием огня краска вспучивается, но сразу застывает, поэтому нужно одновременно греть и снимать шпателем.
"Короче, горелка работает, но это очень медленно, хотя и эффективно. Буду ли я продолжать так делать – не знаю, потому что хочется быстрее и проще", - сказал Щербаков.
Он также обратил внимание на минусы этого способа снятия краски.
"При не равномерном нагревании деревянная поверхность темнеет и вы не сможете покрыть поверхность прозрачным лаком - эти потемнения будут видны", - рассказал мужчина.
Третий способ - обработка химическим средством. В этом случае вам обязательно понадобится маска и перчатки.
По словам Щербакова, средство нужно наносить на небольшие участки и ждать, пока оно подействует, а потом снимать краску шпателем. Если снимать до или после нужного момента, краска отделяется очень плохо.
"К сожалению, из-за этой особенности вы не можете нанести средство на всю поверхность, так как вы не успеете снять всю краску одновременно. К тому же расход химического средства велик, что делает этот вариант самым дорогостоящим", - рассказал Щербаков.
Еще один важный минус в том, что работать с химическим средством в помещении проблематично из-за ядовитых испарений.
К слову, в этом варианте борьбы со старой краской пигмент может забиваться в поры дерева, поэтому после снятия краски шпателем, рекомендуется проходить по поверхности еще и железной губкой, которая легко уберет пигмент.
Что важно учитывать при снятии старой краски
Щербаков обратил внимание, что все три метода снятия старой краски требуют последующего шлифования поверхности – сразу красить не получится. Но после химии поверхность получается значительно ровнее. После щётки дерево повреждается, после огня – тоже остаются следы, а вот после химии результат аккуратнее.
Какой способ снятия краски лучше применить - выводы
Если нужно просто обновить покрытие и не обращать внимания на старую краску – используйте щётку.
Если хотите убрать краску и заново покрыть непрозрачной краской – берите огонь.
Если нужно убрать краску и оставить текстуру дерева под прозрачный лак – используйте химию.
Смотрите видео - Как удалить старую краску которой уже много лет:
Вам также может быть интересно:
О персоне: Артем Щербаков
Артем Щербаков ведет свой канал на Youtube, на который подписаны более трех тысяч человек.
Автор рассказывает о том, как делать ремонт соими руками.
"Мы купили заброшенный отель во Франции (Лазурный берег) за смешные деньги и восстанавливаем его своими силами без опыта, без больших вложений и без визы", - говорит о себе мужчина.
