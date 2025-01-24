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Копеечное средство отмоет окна без разводов за 30 секунд: и это не уксус

Марина Фурман
24 января 2025, 16:15
236
Со стойкими загрязнениями на окнах отлично справятся не только магазинные средства.
Мытье окон, лимонная кислота
Как легко вымыть окна, чтобы не осталось разводов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Как быстро помыть окна, чтобы не осталось разводов
  • Чем заменить обычное средство для мытья окон

Мытье окон - это, пожалуй, одна из самых неприятных частей уборки. Однако, зная несколько полезных лайфхаков, этот процесс можно значительно упростить. Главред выяснил, как с помощью домашнего средства помыть окна, чтобы не осталось разводов.

Портал Express.co со ссылкой на специалистов передает, что лимонная кислота "сделает ваши окна без разводов менее чем за 30 минут".

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Лимонная кислота, будь то в порошке или в виде лимонного сока, легко уберет пятна на окнах.

"Вещество, содержащееся в лимонной кислоте, прекрасно удаляет остатки капель воды, расщепляет жир и удаляет грязь, а это означает, что она действительно хорошо работает как натуральное средство для мытья окон", - рассказывают эксперты.

Чтобы вымыть окна с помощью домашнего средства, необходимо смешать одну-две столовые ложки порошка лимонной кислоты на 500 мл теплой воды, и перелить в чистую бутылку с распылителем.

Хорошо взболтайте, чтобы порошок лимонной кислоты полностью растворился, прежде чем распылить щедрое количество моющего раствора на окно.

С помощью скребка или мягкой ткани вытрите средство с окна, начиная сверху и двигаясь вниз.

Если раствор попал на неокрашенную древесину или природный камень вокруг окна, убедитесь, что вы все убрали. Ведь, если оставить спрей на пористой поверхности, существует риск того, что кислота, которая содержится в жидкости может повредить поверхность.

Для тех, кто использует лимонный сок вместо чистого порошка лимонной кислоты, специалисты рекомендуют сочетать с черным чаем. Стоит смешать одну большую чашку крепкого черного чая с примерно тремя литрами воды в ведре и добавить сок половины лимона.

Благодаря домашним средствам ваши окна будут сиять как новые.

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