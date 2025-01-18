5 минут - и от конденсата на окнах не будет и следа: женщина описала простой способ

Если на окнах образуется конденсат, можно преодолеть эту проблему, используя одно простое средство, которое есть у каждого дома.

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Конденсат на окнах - что делать/ коллаж: Главред: фото: скрин из видео

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Почему на пластиковых окнах собирается конденсат

Что делать, чтобы не было конденсата на окнах

В холодную погоду окна в доме часто могут покрываться конденсатом, который является результатом контакта теплого воздуха в помещении с холодной поверхностью оконного стекла. Однако дополнительная влажность может привести к появлению непривлекательной и вредной плесени вокруг окон. Поэтому не лишним будет знать, что сделать, чтобы не потело окно. Ведь легче бороться с проблемой сразу после ее возникновения, чем потом искать способы, как убрать плесень возле окон.

Одна хозяйка решила опробовать три способа устранения конденсата на окнах, чтобы определить, какой из них будет самым эффективным. Пользовательница TikTok DoingUpMyHome поделилась своим опытом после проведения такого эксперимента, пишет The Mirror.

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"У вас образовался конденсат на окнах? С холодной погодой появляется вероятность образования конденсата на внутренней стороне окон. Это нехорошо иметь дома, поскольку он может превратиться в плесень, поэтому я искала лайфхак, чтобы решить эту проблему. В течение четырех дней я испытала три разных приема, и победителем был вот какой - моющее средство на чистой сухой ткани из микрофибры", - рассказала хозяйка.

Она продемонстрировала, как выливает на тряпку немного мыльного средства для посуды, а затем тщательно вытирает все оконные стекла и рамы.

"Протрите окна несколько раз, чтобы на них не осталось никакой пленки. Это сработало абсолютно блестяще. Здесь главное, что такой метод служит около двух недель, поэтому его нужно повторять", - отметила женщина.

Пораженная успехом метода, она применила тот же способ к зеркалу в ванной комнате, чтобы оно не запотело после горячего душа, и с радостью сообщила об оптимальных результатах.

В комментариях к видео пользователи также делились своими способами, как бороться с конденсатом. Некоторые отмечали, что лучший способ борьбы с такой проблемой - это ежедневно по крайней мере по 30 минут в день проветривать комнаты.

Как избавиться от конденсата на окнах/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от конденсата на окнах:

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