Самый простой способ за 1 минуту: как отличить натуральную сметану от подделки

Чтобы выбрать настоящую сметану, нужно обращать внимание на несколько признаков. Также можно дома проверить, настоящая это сметана, или сфальсифицированная.

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Как проверить сметану в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

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Чтобы выбрать качественную сметану в магазине, в первую очередь нужно читать информацию на этикетке. В состав качественной сметаны входят только два компонента - молочнокислые сливки и закваска.

Также нужно обращать внимание на название продукта: настоящая сметана называется просто "Сметана", а если название "Сметанка", "Сметаночка", то нужно внимательно присмотреться к тому, что написано меньшими буквами - это может быть молокосодержащий продукт. Об этом рассказал ведущий Константин Грубич в рубрике "Знаю - потребляю" программы "Сніданок з 1+1".

Главный технолог группы молочных компаний Наталья Васильева объяснила, как изготавливается сметанный продукт на основе растительного масла.

"В своей практике мне не пришлось делать сметанный продукт. Но как технолог я знаю, как его делать. То есть берется растительный жир и делаются из него сливки. Так же дальше сквашивают, заквашивают. Здесь ничего такого нет, но если честно написано на этикетке, на упаковке. Также есть люди, которые его употребляют", - рассказала Васильева.

Если продукт является не настоящей сметаной, а молокосодержащим продуктом, производитель должен указать это на упаковке. Однако есть недобросовестные производители, которые иногда могут писать "сметана", не отмечая при этом, что там есть растительные заменители.

"Какой выход? Надо покупать сметану в сертифицированных местах", - отметил Грубич.

Также он отметил, что нужно обращать внимание на срок годности. Если срок годности очень длинный - например, несколько недель, это еще не говорит о том, что это некачественный продукт - это может означать, что применены современные технологии.

"Потому что на заводах и упаковка может быть герметичная, и правильная пастеризация. И таким образом не только семидневная сметана качественная, но и такая, которая может храниться и две недели, и три недели", - сказал ведущий.

А если вы приобрели сметану у бабушки на рынке и хотите проверить ее дома, то есть следующие способы, как проверить сметану самостоятельно.

"Наливаем в стакан горячую воду, почти кипяток. Далее добавляем туда ложку приобретенной сметаны. Настоящая сметана должна раствориться и образуется смесь, похожая на молоко. А если сметанный продукт, если там растительное масло добавлено, то будет образовываться жировой осадок", - объяснил Грубич.

Смотрите видео о том, как проверить сметану в домашних условиях:

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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