Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

Сложная загадка будет по силам не всем - лишь небольшому кругу людей удастся ее разгадать.

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Надо найти 3 ошибки за 9 секунд/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверки своего интеллекта. Но в то же время такие задачки обеспечивают полезную тренировку для мозга, и как следствие - таким образом можно обострить свою внимательность и улучшить сообразительность.

Поэтому не стоит пренебрегать таким простым и доступным для всех способом улучшения функций своего мозга. Если регулярно выполнять подобные задания, то разницу между своей внимательность и скоростью мышления можно будет увидеть уже очень скоро.

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В следующей загадке нужно отыскать три ошибки на картинке, где изображен человек, который сидит в кресле, пишет jagranjosh.

Мы видим мужчину в халате и домашних тапочках, который задумчиво смотрит в окно, сидя в комнате. Сначала у вас может возникнуть мысль: "Ну что же здесь не так, все же правильно". Но не стоит настолько быть в этом уверенными.

Если внимательнее присмотреться, то станет понятно, что не все на рисунке изображено правильно. Но где именно художник при создании этого изображения допустил ошибку? Давайте разбираться.

На решение задания у вас всего на всего 9 секунд, поэтому без спешки в этом случае никак не обойтись.

Однако ваши старания будут вознаграждены - если вы приложите усилия, то у вас точно получится найти правильный ответ.

Надо найти 3 ошибки за 9 секунд/ jagranjosh

Нужно быть очень внимательными, чтобы понять, что именно на картинке не так, как должно быть. А то, что ошибка не одна, а целых три, только усложняет задание и делает его более запутанным.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Итак, какие три ошибки есть на рисунке:

1. Мужчина держит банан вместо телефона.

2. На старинной картине изображена машина.

3. Мужчина носит обувь двух разных цветов.

Непросто будет найти все ошибки/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку за 11 секунд. На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 22 секунды угадать, где 3 отличия между картинками с девушкой и львом. Выявить несколько различий между двумя рисунками может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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