Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

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Надо найти ошибку за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки являются одним из лучших способов потренировать свой мозг и приучить себя быстро выполнять различные интеллектуальные задачи. Если разгадывать такие загадки на регулярной основе, то каждая следующая будет казаться намного легче предыдущей.

Выполнение этих заданий - отличный способ улучшить свое критическое мышление и нестандартный подход к задачам, а именно такие способности очень нужны при решении различных проблем в реальной жизни.

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В следующей загадке нужно отгадать, где именно ошибка на рисунке, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено не так, как должно быть.

На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного, но если присмотреться, то становится понятно, что одна деталь очень странная и незаурядная.

На разгадывание загадки даётся очень мало времени - всего 11 секунд, поэтому придётся спешить.

Но если вам не удается выполнить задание и найти ошибку за такой короткий промежуток времени, не стоит расстраиваться - в таком случае просто продолжайте разгадывать загадку в удобном для вас темпе, не обращая внимание на время.

Нужно найти ошибку за 11 секунд/ jagranjosh

Внизу мы оставили правильный ответ. Советуем пролистать страницу вниз только после того, как вы попробуете самостоятельно справиться с заданием.

Правильный ответ: ошибка на фото в том, что носик чайника расположен слишком низко.

У чайника слишком низко размещен носик/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 11 секунд надо найти, чем отличаются 2 трактора. Разобраться, что именно отличает две картинки, окажется настоящим испытанием и будет под силу немногим.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 17 секунд нужно отыскать пять отличий между двумя картинками. Два рисунка с мальчиком и мячом на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми, но на самом деле они имеют несколько тонких отличий.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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