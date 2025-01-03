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6 способов, как убрать запах алкоголя срочно: от него не останется ни следа

Алёна Воронина
3 января 2025, 11:27
315
Есть несколько способов, которые помогут устранить запах алкоголя изо рта и сделать дыхание свежим.
6 способов, как убрать запах алкоголя срочно: от него не останется ни следа
Как убрать запах алкоголя срочно/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как убрать запах алкоголя срочно
  • Какие продукты убивают запах алкоголя

После употребления большого количества алкоголя может появиться неприятный запах изо рта, который называют перегаром. Его следует отличать от просто запаха алкоголя - второй может держаться во рту некоторое время после употребления таких напитков и связан именно с запахом, который имеет напиток, а вот первый более неприятный, устойчивый и связан с расщеплением алкоголя в крови.

На YouTube-канале Sparkling People рассказали о шести способах, как убрать запах алкоголя и перегара срочно.

1. Жвачка для свежего дыхания

Можно пожевать жвачку для свежего дыхания - она уменьшит сухость во рту и нейтрализует неприятный запах изо рта.

2. Зеленый кардамон

Зеленый кардамон также является хорошим способом, как убрать запах изо рта после алкоголя.

3. Мятные полоски

Также можно воспользоваться мятными полосками. Их нужно положить в рот и рассосать - они убьют микробы, которые вызывают неприятный запах, и освежат дыхание.

4. Кофе

Можно также выпить кофе - он тоже способен уменьшить неприятный запах изо рта после выпивки. Кофе лучше всего использовать утром, если вы распивали алкоголь вечером - таким образом вы получите утром прилив энергии, и это поможет лучше себя чувствовать.

5. Чистка зубов

Если почистить зубы, это также поможет убрать неприятный запах изо рта от алкоголя. Но нужно воспользоваться зубной пастой с ярко выраженным запахом, например, с ментолом.

6. Средство для полоскания рта

Также можно воспользоваться средством для полоскания рта, например, с мятным запахом. Таким образом мятный запах может перебить запах алкоголя.

Смотрите видео о том, как убрать запах алкоголя:

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