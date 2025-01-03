Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пошаговая инструкция и несколько секретов

Вы узнаете:
- Как правильно варить кофе в гейзерной кофеварке
- Как понять что кофе готов в гейзерной кофеварке
Чтобы приготовить кофе в гейзерной кофеварке, нужны кофе, кофеварка и источник тепла. О том, как правильно варить кофе в гейзерной кофеварке, рассказали на YouTube-канале JFA Art & Coffee.
"Первое, что нужно знать: что гейзерная кофеварка - это не эспрессо-машина, и напиток будет лишь отдаленно напоминать эспрессо", - отмечается в видео.
В емкость для воды, которая расположена в гейзерной кофеварке внизу, нужно залить или горячую, или холодную воду. Максимальная точка заливки воды - по клапан.
Далее нужно поставить в емкость для воды сито, в которое насыпать кофе. Часто может возникать вопрос, нужно ли трамбовать кофе в гейзерной кофеварке. На самом деле не нужно этого делать - просто насыпать до верха.
После этого надо закрутить кофеварку поставить ее на источник тепла, например, на плиту.
"Важно сказать, что кофеварку нужно снимать с огня, как только остановится процесс заваривания", - объясняется в видео.
Когда в нижней части кофеварки образуется высокое давление, вода будет вытесняться сквозь фильтр в верхнюю часть кофеварки. Когда услышите звуки бульканья жидкости, можно открыть крышку. Когда потоки кофе станут тонкими и светлыми нужно снять кофеварку с огня.
После этого можно наливать кофе в чашку и пить.
Смотрите видео о том, как варить кофе в гейзерной кофеварке:
Вас также может заинтересовать:
- Пропавшую женщину не могли найти 2 года: правда открылась благодаря Google-картам
- Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд
- Только человек с "орлиным зрением" найдет 5 звезд за 10 секунд: сложная загадка
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред