Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пошаговая инструкция и несколько секретов

Чтобы кофе приготовился правильно, нужно знать несколько важных правил, нарушать которые не стоит.

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Как варить кофе в гейзерной кофеварке/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как правильно варить кофе в гейзерной кофеварке

Как понять что кофе готов в гейзерной кофеварке

Чтобы приготовить кофе в гейзерной кофеварке, нужны кофе, кофеварка и источник тепла. О том, как правильно варить кофе в гейзерной кофеварке, рассказали на YouTube-канале JFA Art & Coffee.

"Первое, что нужно знать: что гейзерная кофеварка - это не эспрессо-машина, и напиток будет лишь отдаленно напоминать эспрессо", - отмечается в видео.

В емкость для воды, которая расположена в гейзерной кофеварке внизу, нужно залить или горячую, или холодную воду. Максимальная точка заливки воды - по клапан.

Далее нужно поставить в емкость для воды сито, в которое насыпать кофе. Часто может возникать вопрос, нужно ли трамбовать кофе в гейзерной кофеварке. На самом деле не нужно этого делать - просто насыпать до верха.

После этого надо закрутить кофеварку поставить ее на источник тепла, например, на плиту.

"Важно сказать, что кофеварку нужно снимать с огня, как только остановится процесс заваривания", - объясняется в видео.

Когда в нижней части кофеварки образуется высокое давление, вода будет вытесняться сквозь фильтр в верхнюю часть кофеварки. Когда услышите звуки бульканья жидкости, можно открыть крышку. Когда потоки кофе станут тонкими и светлыми нужно снять кофеварку с огня.

После этого можно наливать кофе в чашку и пить.

Смотрите видео о том, как варить кофе в гейзерной кофеварке:

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