Только человек с "орлиным зрением" найдет 5 звезд за 10 секунд: сложная загадка

Непросто будет справиться с такой запутанной задачей за такой короткий промежуток времени.

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В загадке надо найти 5 звезд за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии не стоит воспринимать лишь как простой способ проверить свои способности к решению интеллектуальных задач и задач на внимательность. Кроме функции "проверки способностей" такие загадки выполняют еще ряд других полезных функций. Например, помогают тренировать мозг, улучшать внимательность и наблюдательность.

А еще они могут пригодиться, если вы ищете способ веселого и одновременно полезного проведения свободного времени после тяжелого дня, или же хотите придумать какие-то веселые соревнования для тематической вечеринки с друзьями.

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В следующей загадке нужно отыскать пять звезд, которые искусно спрятаны среди большого количества букв, пишет jagranjosh.

Непросто будет заметить, где именно спрятаны звезды. Во время выполнения задания просто "глаза будут разбегаться" в переносном смысле слова, ведь очень много деталей будут загораживать путь к нужным объектам и мешать их найти.

При этом задание усложняется тем, что на него дается очень мало времени - всего лишь 10 секунд. Нужно иметь очень быстрое мышление и острую внимательность, чтобы иметь возможность уложиться в такой короткий промежуток времени.

Но если хорошо постараться, то это задание точно будет вам под силу. Правильный ответ найдут только целеустремленные люди, которые не боятся пробовать что-то новое и преодолевать трудности.

В загадке надо найти 5 звезд за 10 секунд/ jagranjosh

Когда отыщете все пять звезд, можете проверить себя, посмотрев на картинку внизу. Там вы сможете увидеть правильный ответ.

Непросто будет отыскать все звезды/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 11 секунд нужно найти, чем отличаются 2 трактора. Разобраться, что именно отличает две картинки, окажется настоящим испытанием.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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