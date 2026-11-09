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В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитрость

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 16:57
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Один из самых доступных способов уменьшить ощущение холода - правильно организовать пространство.
В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитрость
Как увеличить эффективность отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот, magnific.com

Вы узнаете:

  • Переставьте мебель, чтобы в спальне стало теплее
  • Шторы помогут удержать тепло без дополнительных расходов
  • Откуда в доме проникает холод и как устранить сквозняки

С наступлением холодов многие начинают задумываться, как сделать жильё уютнее, не увеличивая при этом расходы на коммунальные услуги. Постоянно повышать температуру отопления становится всё накладнее, поэтому особенно востребованы решения, позволяющие удерживать тепло без дополнительных затрат.

При этом добиться более комфортного микроклимата можно даже без изменения настроек термостата. Иногда достаточно немного пересмотреть обстановку в комнате, правильно оформить окна и устранить места проникновения холодного воздуха, пишет Express.

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Переставьте мебель, чтобы в спальне стало теплее

Один из самых доступных способов уменьшить ощущение холода - правильно организовать пространство. Например, кровать желательно разместить возле внутренней стены здания. В отличие от наружных конструкций, она меньше подвержена воздействию уличной температуры, поэтому спальное место будет находиться в более комфортной зоне.

Не стоит располагать кровать непосредственно возле окна. Даже современные стеклопакеты не всегда полностью защищают от холодных потоков воздуха. Кроме того, важно оставить свободное пространство перед радиаторами: крупная мебель, закрывающая батареи, мешает распространению тёплого воздуха по комнате.

Дополнительную защиту от холода обеспечит ковёр. Особенно полезен он в помещениях с плиточным, каменным или другим твёрдым покрытием пола. Текстильная поверхность уменьшает ощущение холода под ногами и делает комнату уютнее.

Шторы помогут удержать тепло без дополнительных расходов

Окна относятся к участкам, через которые помещение может терять значительное количество тепла. Поэтому в холодный сезон стоит изменить привычный режим использования занавесок.

Как только за окном начинает темнеть, закрывайте шторы. Это создаёт дополнительный барьер между холодным оконным пространством и комнатой. Днём, напротив, желательно открывать их, чтобы солнечный свет мог естественным образом прогревать помещение.

Особенно хорошо с задачей справляются плотные модели с термоизоляционной подкладкой. Для зимнего оформления подойдут шторы из тяжёлых тканей - например, бархата, шерсти или флиса.

Если покупать специальные изделия не хочется, можно воспользоваться бюджетным решением: разместить за обычными занавесками дополнительный слой материала или даже занавеску для душа. Такая прослойка поможет уменьшить теплообмен с холодной поверхностью окна.

Откуда в доме проникает холод и как устранить сквозняки

Даже при работающем отоплении помещение может быстро остывать из-за небольших щелей. Чаще всего холодный воздух проникает через оконные рамы, дверные проёмы, стыки пола, плинтусы и места соединения строительных конструкций.

Для проверки достаточно внимательно осмотреть потенциально проблемные участки. Особое внимание стоит уделить окнам и входным дверям, а также местам установки кондиционеров и другим технологическим отверстиям.

Обнаруженные щели можно закрыть специальными уплотнительными лентами, герметиком или теплоизоляционной плёнкой. Даже небольшое улучшение герметичности способно заметно повысить комфорт в помещении.

Не менее важно следить за состоянием дверей. Если из-под полотна проходит холодный воздух, установите специальный уплотнитель или положите валик, защищающий от сквозняков.

Ещё одна полезная привычка - закрывать двери в комнаты, которыми редко пользуются. Так будет проще сосредоточить тепло в жилых зонах, где семья проводит больше всего времени.

В результате несколько несложных изменений помогут уменьшить потери тепла, сделать спальню комфортнее и сократить необходимость постоянно увеличивать мощность отопления.

Смотрите видео - как утеплить окна:

В ролике показано, как завершить утепление окон перед наступлением зимы. Для улучшения теплоизоляции автор использует пенопласт, которым закрывает проблемные участки, а затем покрывает конструкцию армирующей сеткой и специальным клеем.

В результате образуется дополнительный изоляционный слой, помогающий защитить окна от холода и уменьшить теплопотери.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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