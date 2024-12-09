Как сэкономить на отоплении: эксперты рассказали простые советы для тепла в доме

Специалисты поделились простыми способами сохранения тепла и уменьшения расходов.

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Какая идеальная температура дома этой зимой, чтобы оставаться в тепле и сэкономить на счетах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем можно узнать:

Почему важно поддерживать комфортную температуру

Какова идеальная комнатная температура этой зимой

Как сделать дом теплым без лишних затрат

Со стартом холодов все больше украинцев задаются вопросом: "Какой должна быть температура в доме?". Однако в условиях роста цен на энергоресурсы важно найти баланс между комфортом и экономией, указывает Главред.

Издание Mirror со ссылкой на экспертов по энергетике объясняет, как эффективнее поддерживать тепло в доме, тратя меньше денег.

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Какая должна быть температура зимой в доме?

Метеорологическое бюро рекомендует поддерживать температуру в помещении не ниже 18°C для большинства людей, а для детей, пожилых людей или тех, кто имеет проблемы со здоровьем, - около 20°C. Это поможет избежать негативного воздействия холода, такого как повышение давления, сгущение крови или риск заболеваний дыхательных путей.

Лес Робертс, энергетический эксперт, советует держать термостат в пределах 18-21°C. По его словам, даже уменьшение температуры на один градус позволит сэкономить в среднем 90 фунтов в год, что особенно важно во время праздничного сезона.

Как подготовить дом к зиме - инфографика / Главред

Как сэкономить на отоплении?

Чтобы еще больше снизить расходы, эксперты рекомендуют включать отопление только тогда, когда температура в доме опускается до 14°C, а также защищать жилье от сквозняков, особенно в зоне окон и дверей.

Для дополнительного тепла используйте солнечный свет: открывайте шторы днем, чтобы впускать естественное тепло, а вечером плотно закрывайте их, чтобы сохранить нагретый воздух.

"Поскольку стоимость энергии остается серьезной проблемой для многих домохозяйств, эти небольшие изменения могут иметь значительный эффект. Стоит также принять превентивные меры, например, заказать техобслуживание котла, чтобы обеспечить эффективную работу системы отопления в течение зимних месяцев", - подытожил Робертс.

А для тех, кто для отопления использует древесину, также ранее объяснялось, какие дрова подойдут как для каминов, так и для печи. Существует несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

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Что такое радиатор отопления? Радиатор отопления, или батарея отопления - прибор систем водяного и парового отопления. Суть работы радиатора сводится к созданию большой поверхности, через которую передается тепло из теплоносителя и, соответственно, обогревается помещение, в котором расположен радиатор. Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия "батарея" является то, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций, поэтому он получил название по аналогии с артиллерийской батареей. То есть если бы он был изобретен в 21-м веке он бы мог называться кластером. Есть и другая версия, по которой название "батарея" происходит по аналогии с аккумуляторной батареей, сообщает Википедия.

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