Почему не стоит выбрасывать мандариновую кожуру: секретный трюк с уксусом

Как можно использовать кожуру мандарин:
- Интересный метод уборки с пользой и хорошим ароматом
- Инструкция, как отпугнуть животных от любимых вазонов или даже елки
Те, кто знает, как использовать мандариновые кожуры с пользой, никогда не выбрасывают их зря. Эти ароматные остатки могут стать настоящей находкой в быту.
Несколько практических идей, как применить мандариновые кожуры, рассказывает Главред со ссылкой на ресурс Ukr.Media.
Что можно сделать из мандариновой кожуры?
Вот некоторые полезные идеи для использования мандариновых кожуры:
- Ароматизированные салфетки для уборки. Чтобы создать эффективное средство для уборки с приятным ароматом, вам понадобятся мандариновые кожуры, уксус, вода и банка. Сложите кожуру в банку, залейте равными частями водой и уксусом, закройте и оставьте на 2 суток. Затем смочите в этом растворе салфетку из микрофибры и используйте для уборки. Такое средство не только прекрасно очищает поверхности, но и наполняет дом цитрусовым ароматом.
- Защита комнатных растений от домашних любимцев. Если ваши пушистики любят грызть листья растений или рыть землю в горшках, мандариновые кожуры помогут с этим справиться. Просто положите их на поверхность почвы в горшках - цитрусовый аромат будет неприятным для животных и отпугнет их.
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Как выращивают мандарины?
Саженцы мандарина высаживают в смесь дерновой, листовой земли, перегноя с коровьим навозом и песка (2:1:1:1:1). В дальнейшем молодые деревца надо пересаживать ежегодно, плодоносящие - не чаще одного раза в 2-3 года. Пересадку делают перед началом активного роста, по окончании этой фазы пересаживать растения не рекомендуется. При пересадках не следует разрушать земляной ком. Необходимо обеспечить хороший дренаж. Корневая шейка деревца в новом горшке должна быть на том же уровне, что и в старом, пишет Википедия.
Летом и весной поливают обильно 1-2 раза в день теплой водой, с октября полив сокращают, зимой поливают умеренно, 1-2 раза в неделю и тоже теплой водой. Нельзя допускать пересушивания земляного кома, поскольку это приводит к скручиванию и опадению листьев, кроме того, растение может сбросить и плоды. С другой стороны, не надо забывать, что от избытка влаги мандарины погибают.
В первой половине лета применяют удобрительный полив, который повышает сахаристость плодов и уменьшает горьковатый привкус, свойственный им при выращивании в комнатах. Мандарин тем больше нуждается в удобрениях, чем он старше и чем дольше находится в одном сосуде. Удобрения вносят после поливания.
При дополнительном искусственном освещении деревьев зимой их также необходимо удобрять. Для мандаринов рекомендуют органические удобрения (разведенный коровий навоз) и комбинированные минеральные удобрения, в цветочных лавках также продают специальные удобрения для цитрусовых.
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