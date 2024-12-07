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Сделает настроение на праздники: что надо сделать, чтобы пуансеттия обильно зацвела

Даяна Швец
7 декабря 2024, 11:57
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Пуансеттии лучше лишний раз не трогать, поскольку они могут сбросить листья из-за частого встряхивания или перемещения.
пуансеттия
Как ухаживать за пуансеттиями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем можно узнать:

  • Какое освещение необходимо для пуансеттии
  • Чувствительны ли пуансеттии к перепадам температуры

Пуансеттия, известная также как "рождественская звезда", происходит из Мексики, но в преддверии праздников ее можно найти почти в каждом магазине.

Этот цветок прекрасно дополняет праздничный декор на Рождество. Однако многие люди не знают, как ухаживать за ним после праздников. Из-за этого пуансеттии часто выбрасывают, хотя при правильном уходе они могут украшать ваш дом годами, отмечает Главред со ссылкой на Express.

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Пуансеттии нужен яркий рассеянный свет, чтобы сохранить свои насыщенные цвета, но стоит избегать прямого солнечного света, который может обжечь листья. Идеальное место для растения - возле светлого окна, но без прямого воздействия солнечных лучей.

"Пуансеттии добавляют праздничного колорита вашему дому и являются популярными подарками на Рождество, но они могут быть чувствительными к температуре и влаге", - отметил эксперт по садоводству и управляющий директор Easy Garden Irrigation Шон Лейд.

Также важно держать цветок подальше от холодных сквозняков и источников тепла, ведь пуансеттии очень чувствительны к перепадам температуры.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
​ Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Поливать растение нужно осторожно, чтобы избежать чрезмерной влажности, которая может вызвать гниение корней.

"Пуансеттии склонны к гниению корней, если их чрезмерно поливать. Вместо того, чтобы поливать сверху, поместите горшок в неглубокую посуду с водой на 10-15 минут, позволяя корням впитать влагу снизу. Поливайте только тогда, когда верхний дюйм почвы кажется сухим, и всегда выливайте избыток воды из блюдца, чтобы предотвратить гниение", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, пуансеттии лучше лишний раз не трогать, поскольку они могут сбросить листья из-за частого встряхивания или перемещения.

Кроме этого, также эксперты объясняли, когда и как нужно пересаживать орхидею. Зная простые правила, это можно сделать без стресса и вреда для растения.

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