"Расползутся по дому": каких нежелательных гостей можно принести вместе с елкой

Вместе с этим природным декором в вашем доме могут появиться нежелательные "живые сюрпризы".

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Живая елка может содержать некоторые сюрпризы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Какие неожиданности от природы может иметь живая елка

Что делать, если вы обнаружили подозрительные наросты на дереве

С приближением зимних праздников многие люди украшают свои дома живыми елками, чтобы создать праздничное настроение. Однако вместе с деревом в дом могут попасть неожиданные "гости", предостерегают исследователи.

Андреа Ковард из Огайо поделилась своей историей. Их семья приобрела срубленное дерево на ферме, не обратив внимания на детали. За две недели из одного из наростов, похожих на грецкий орех, вылупились сотни богомолов, которые начали ползать по дому, пишет Главред со ссылкой на IFLScience.

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"Как обнаружила одна семья, небольшие наросты, похожие на грецкий орех, которые иногда встречаются на рождественских елках, не являются частью самого дерева, а являются "оотеками", которые потенциально содержат сотни яиц богомола", - говорится в сообщении.

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Ученые советуют внимательно осматривать елку перед тем, как заносить ее в дом. Если вы заметили необычные наросты, их следует обрезать и оставить на улице.

В таких образованиях может содержаться до 200 яиц богомолов или других насекомых. Богомолы, к примеру, безопасны для людей, в доме они быстро погибают из-за отсутствия пищи, но опыт все равно может быть неприятен.

Существуют гораздо более приятные украшения для елки, чем надоедливые насекомые. К примеру, эксперт рассказывала, как обновить старые елочные шарики.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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