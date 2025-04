Ни одного следа не останется: 7 шагов, чтобы убрать запах мочи с ковра

Запах мочи с ковра очень быстро исчезнет, если применить простой метод.

Как убрать запах мочи с ковра

Как убрать запах мочи с ковра

Что хорошо убирает запах мочи и не вредит ковру

Если у вас есть домашние животные - кошки, собаки и т.д. - то хотя бы раз или не один раз вы могли сталкиваться с ситуацией, когда животное оставляло на ковре в комнате неприятный "сюрприз". В таком случае нелишним будет знать, чем можно вывести запах мочи с ковра.

На YouTube-канале Get Rid of It! рассказали, как можно избавиться от запаха мочи на ковре в домашних условиях. Для этого нужно выполнить семь шагов.

1. Промокнуть как можно больше мочи

Не секрет, что нужно устранять такие "сюрпризы" от домашних животных как можно скорее после того, как они появились. Чем дольше вы ждете, тем больше риск, что запах и пятна могут въесться в ковер, и избавиться от них уже будет труднее.

Итак, как только вы заметили, что ваше домашнее животное оставило свою мочу на ковре, нужно как можно скорее промокнуть это место обычными полотенцами или бумажными полотенцами. Нужно удалить с ковра как можно больше мочи до того, как она успеет въесться.

Надо повторять этот процесс, заменяя полотенца, пока они не будут относительно чистыми. При этом следует использовать полотенца только белого цвета, чтобы окраска не перенеслась на ковер.

2. Приготовить раствор белого уксуса и воды

После того, как вы промокнете как можно больше мочи, следующим шагом является нейтрализация запаха. Один из эффективных способов сделать это - использовать раствор белого уксуса и воды. Белый уксус - это натуральный дезодорант и дезинфицирующее средство, которое может нейтрализовать запах мочи и помочь расщепить кристаллы мочи, которые могут вызывать пятна и запахи.

Чтобы приготовить раствор, нужно смешать одну часть белого уксуса и одну часть воды. Например, если вы используете один стакан белого уксуса, используйте один стакан воды.

3. Нанести раствор на пораженный участок

Нужно нанести приготовленный раствор на пораженный участок ковра и оставить примерно на 15 минут. Чем на дольше вы оставите раствор на пораженном месте, тем эффективнее будет борьба с запахом. Но стоит быть осторожными - ведь уксус может высветлять ковер, поэтому, если у вас цветной ковер, нужно не переусердствовать с его обработкой уксусом.

Если используете пульверизатор, убедитесь, что вы полностью пропитали участок, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить и не сделать ковер слишком влажным. Обязательно сначала стоит протестировать раствор на небольшом незаметном участке ковра, чтобы убедиться, что раствор не повлечет за собой изменения цвета или повреждения.

Не стоит использовать пароочиститель, ведь высокая температура только закрепит загрязнения.

4. Промокнуть раствор

Когда 15 минут пройдет, надо убрать раствор с ковра обычными или бумажными полотенцами.

5. Посыпать ковер содой

Далее нужно посыпать пораженный участок на ковре пищевой содой. Пищевая сода является естественным поглотителем запахов.

Во время посыпания участка содой надо убедиться, что весь участок покрыт. Средство нужно оставить на 15-20 минут.

6. Пропылесосить соду

Нужно удалить соду с ковра с помощью пылесоса. Надо пройтись по пораженному участку пылесосом несколько раз, чтобы убедиться, что вся сода была собрана.

7. Высушить ковер

Далее нужно высушить ковер под прямыми солнечными лучами или в хорошо проветриваемом помещении.

Возможно, нужно будет повторить все шаги еще раз, если после первого раза запах мочи не исчез.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их/ Инфографика: Главред

