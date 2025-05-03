США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

Гипотетический отказ США от посредничества не будет означать, что Вашингтон не хочет мира или вообще не будет помогать в урегулировании, отметила Тэмми Брюс.

https://glavred.info/politics/ssha-vyhodyat-iz-peregovorov-po-voyne-v-gosdepe-obyasnili-chto-imenno-predpolagaetsya-10661387.html Ссылка скопирована

В Госдепе объяснили свое заявление о выходе США из переговоров по войне/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Кратко:

В Госдепе объяснили свое громкое заявление о "выходе из переговоров по войне"

Пока что ситуация не дошла до того, чтобы США отказались от роли посредника

Но если не будет прогресса, то роль США как посредника изменится, заявила Брюс

В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Такое заявление прозвучало на днях из уст пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. После этого Брюс объяснила свои слова и подчеркнула, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

Об этом Тэмми Брюс сообщила в эфире телекомпании Fox News. По ее словам, пока США не будут выходить из роли посредника в переговорах.

видео дня

"Сейчас наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Однако мы еще не находимся в такой точке, решение по этому поводу будут принимать президент и госсекретарь", - сказала она.

Также Брюс подчеркнула, что гипотетический отказ Вашингтона от посредничества не будет означать, что Соединенные Штаты не хотят мира или вообще отказываются помогать в урегулировании.

Заявление пресс-секретаря Госдепа по изменению позиции США по переговорам - что известно

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.

Читайте также:

Что такое Государственный департамент США? Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавлял Энтони Джон "Тони" Блинкен. С 21 января 2025 года позицию госсекретаря занимает Марко Рубио, который был назначен президентом Дональдом Трампом и утвержден Сенатом США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред