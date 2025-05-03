США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

Кратко:
- В Госдепе объяснили свое громкое заявление о "выходе из переговоров по войне"
- Пока что ситуация не дошла до того, чтобы США отказались от роли посредника
- Но если не будет прогресса, то роль США как посредника изменится, заявила Брюс
В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Такое заявление прозвучало на днях из уст пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. После этого Брюс объяснила свои слова и подчеркнула, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.
Об этом Тэмми Брюс сообщила в эфире телекомпании Fox News. По ее словам, пока США не будут выходить из роли посредника в переговорах.
"Сейчас наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Однако мы еще не находимся в такой точке, решение по этому поводу будут принимать президент и госсекретарь", - сказала она.
Также Брюс подчеркнула, что гипотетический отказ Вашингтона от посредничества не будет означать, что Соединенные Штаты не хотят мира или вообще отказываются помогать в урегулировании.
Заявление пресс-секретаря Госдепа по изменению позиции США по переговорам - что известно
Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.
"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.
Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.
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Что такое Государственный департамент США?
Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавлял Энтони Джон "Тони" Блинкен. С 21 января 2025 года позицию госсекретаря занимает Марко Рубио, который был назначен президентом Дональдом Трампом и утвержден Сенатом США.
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