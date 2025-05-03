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РФ может свернуть наступление из-за провала темпов: ISW подтвердили "пробуксовку" войны

Даяна Швец
3 мая 2025, 09:00
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Российские потери личного состава остаются очень высокими, достигая около 160 600 солдат за тот же период.
Путин, армия РФ
Украинское сопротивление ломает планы Кремля / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главные тезисы ISW:

  • РФ сталкивается с сильным сопротивлением на хорошо укрепленных украинских позициях в ключевых городах, что приводит к значительным потерям
  • Путин может изменить краткосрочные цели, сосредоточившись на удержании территорий, что может привести к переходу российской армии к обороне.

Согласно последним данным аналитиков, российские войска за период с января по апрель 2025 года захватили лишь 1627 км² территории в Украине и Курской области. Это значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует о существенном замедлении темпов наступления, рассказывает отчет Института изучения войны (ISW).

В то же время, потери личного состава остаются высокими: по данным Генштаба ВСУ, за этот период погибло или было ранено около 160 600 российских солдат, что в среднем составляет 99 потерь на каждый квадратный километр захваченной территории.

видео дня

Аналитики ISW отмечают, что российские войска сталкиваются с хорошо укрепленными украинскими позициями в таких городах, как Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск. Это приводит к значительным потерям и снижению эффективности наступательных операций.

"За последние месяцы ISW не заметила заметного снижения темпов российских наступательных операций вдоль линии фронта, несмотря на замедление темпов продвижения. Это свидетельствует о том, что Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать эти потери без необходимости устранить приоритет на любом участке фронта", - говорится в отчете ISW.

Российский лидер Владимир Путин продолжает поддерживать темп наступательных операций, пытаясь давить на Украину в переговорах о прекращении огня. Однако, по оценкам ISW, такая стратегия может быть невыгодной для России в долгосрочной перспективе из-за растущих экономических затрат и кадровых ограничений.

"Соединенные Штаты могут лучше использовать уязвимые места России и достичь более сильной позиции на переговорах и более длительного урегулирования войны в Украине, заставив Путина переосмыслить свои стратегии ведения переговоров и боевых действий, и предоставив украинским войскам возможность продолжать наносить России значительные потери в живой силе и материальных средствах", - констатируют в ISW.

Западная разведка предполагает, что Путин может изменить свои краткосрочные цели, отдавая предпочтение закреплению уже захваченных территорий и обеспечению экономической стабильности России, вместо дальнейшего захвата новых территорий. Это может привести к переходу российских войск к оборонительным операциям и уменьшению темпов наступления.

"В ответ на такой приказ российские войска, вероятно, перейдут к оборонительным операциям с целью укрепления и консолидации нынешних позиций на фронте, в основном пытаясь защитить достижения на поле боя и сохранить все более ограниченные резервы живой силы и материальных средств. Армия РФ также может начать строительство укреплений возле передовых позиций", - говорится в отчете ISW.

Планы Путина в отношении Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ранее и CNN также писало о том, что Путин уже не хочет полного захвата Украины, а цели РФ изменились. Кремль изменил аппетиты, поскольку считал, что состояние войны ему выгодно, и он имел импульс, а также человеческие ресурсы, чтобы продолжать борьбу.

Кроме этого, политолог Максим Несвитайлов раскрыл интересный сценарий, как Путин может отказаться от оккупированных территорий. По его мнению, максимальное усиление Украины (военная поддержка, ленд-лиз, экономическое давление) может заставить Россию к переговорам.

Более того, как считает политолог Андрей Золотарев, существует большая вероятность, что в ближайшие недели-две, возможно, удастся выйти на трек временного прекращения огня. Соглашение по минералам позволяет США перейти ко второму этапу - переговорам о прекращении огня с Россией, предотвратив разрыв диалога.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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