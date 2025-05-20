Загадка для украинцев: что на самом деле означает слово 'суббота'

В украинском языке дни недели имеют именно такие названия из-за исторического происхождения.

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Что означает слово "суббота" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Откуда в Украине слово "суббота"

Что означает это слово

Названия семи дней недели знают все люди, даже дети. Однако, мало кто задумывается, почему их начали называть именно так.

Главред решил разобраться, откуда пошло слово "суббота".

Как появилось слово "суббота"

Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube говорит, что если мы посмотрим на названия дней недели, то поймем их логику:

понедельник - по неделе;

вторник - второй день;

среда - середина недели;

четверг - четвертый день;

пятница - пятый день;

воскресенье - не делится, потому что это седьмой день.

"В разных народах по-разному называют субботу. Например, англичане называют "saturday", то есть день Сатурна. У нас, как кстати и у грузин, это слово происходит от слова "шабат", что означает на еврейском языке отдых", - подчеркнул историк.

Он добавил, что в Украине суббота (шабат) не седьмой день, поэтому он является рабочим, но это название украинцы переняли из Библии.

Почему суббота называется "субботой" - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, майор ВСУ, пишет Википедия.

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