Стало известно, в каких годах помидор окончательно прижился в Украине.

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Как в Украину попал помидор / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая страна является родиной помидоров

В каком году помидоры появились в Украине

Помидор - это не просто сочный овощ, но и настоящий путешественник с богатой историей, который преодолел тысячи километров, чтобы появиться на столах украинцев.

Главред решил разобраться, как в Украину попал помидор.

Когда в Украине появились помидоры

Украинский историк Александр Алферов рассказал, что в 1498 году Христофор Колумб принес томаты из Америки в Европу.

По его словам, родина томатов - это Центральная и Южная Америка.

"Назывались они на ацтекском языке "читоматы", тогда европейцы сократили название до томаты. В 16 веке итальянцы назвали томаты "pomo d'oro", то есть, золотыми яблоками", - подчеркнул историк.

Алферов также добавил, что в Украину помидоры попали в 18 веке, а именно через Крым, через Турцию, Бахчисарай, где начали их высаживать.

"И, собственно, в 18 веке оттуда они направились в наши украинские села, где их называли "немидорами". Ими даже лечили ожоги, или квасили", - отметил он.

Откуда в Украине появились помидоры - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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