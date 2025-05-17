Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

В Украине большинство областей названы по аналогии с областным центром, однако с Закарпатской областью ситуация несколько иная.

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Почему Закарпатскую область так назвали / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Как возникло название Закарпатье

Почему область не назвали Ужгородской

В Украине есть две области, которые заметно отличаются названиями от областных центров - это Волынская и Закарпатская. Например, вторая из них должна была бы, согласно логике названий других областей, быть Ужгородской.

Главред узнал, что на самом деле есть логическое объяснение, почему это не так. Ответ кроется в исторических особенностях региона. Об этом в книге "Врата Европы" рассказал украинский историк Сергей Плохий.

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"Закарпатье - это регион с глубоким многокультурным наследием, который на протяжении веков принадлежал к разным государствам: Венгерского королевства, Австро-Венгрии, Чехословакии, Карпатской Украины, СССР", - подчеркнул он.

По словам историка, именно название Закарпатье возникло как географическое обозначение "земли за Карпатами" с точки зрения Большой Украины.

В отличие от других областей, где название связано с главным городом, в случае с Закарпатьем регион имел сильную идентичность еще до утверждения Ужгорода как административного центра.

Например, в составе Чехословакии этот регион официально назывался Подкарпатская Русь, что свидетельствует о том, что исторически именно географическое расположение, а не центр управления, было определяющим в названии региона.

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Кто такой Сергей Плохий? Сергей Николаевич Плохий (род. 23 мая 1957) - украинский и американский историк, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете, где он также занимает должность директора Гарвардского украинского научного института. Один из ведущих специалистов по истории Восточной Европы. Член Украинского ПЕН. Является членом научного совета "Украинского исторического журнала". Живет и работает в США, пишет Википедия.

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