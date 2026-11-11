Яйца могут храниться до года: раскрыт идеальный вариант, доступный кажому

При правильной подготовке яйца могут находиться в морозильной камере до 12 месяцев.

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Как сохранить яйца свежими надолго / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Как правильно подготовить яйца к заморозке

Как размораживать замороженные яйца

Многие привыкли держать яйца исключительно в холодильнике, где они обычно сохраняют хорошие качества около трех недель. Однако существует альтернативный способ хранения, позволяющий существенно увеличить этот срок.

Речь идет о замораживании: по рекомендациям Британского совета яичной промышленности, при правильной подготовке яйца могут находиться в морозильной камере до 12 месяцев, пишет Express.

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Этот метод особенно полезен, если после приготовления блюд остаются лишние белки или желтки. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно заранее подготовить порции и использовать позднее. Правда, для сохранения оптимального вкуса и текстуры желательно употребить замороженные яйца в течение четырех месяцев.

Как правильно подготовить яйца к заморозке

Замораживать яйца в скорлупе нельзя. Перед отправкой в морозильную камеру их необходимо разбить и подготовить одним из нескольких способов.

Целые яйца . Белок и желток нужно объединить, слегка взбить до однородности и перелить в герметичную емкость. На упаковке желательно указать дату замораживания.

. Белок и желток нужно объединить, слегка взбить до однородности и перелить в герметичную емкость. На упаковке желательно указать дату замораживания. Белки . Их можно замораживать отдельно. Достаточно немного перемешать белковую массу, перелить в подходящий контейнер и плотно закрыть.

. Их можно замораживать отдельно. Достаточно немного перемешать белковую массу, перелить в подходящий контейнер и плотно закрыть. Желтки . С ними придется повозиться немного дольше. При замораживании без подготовки они приобретают плотную желеобразную консистенцию и теряют привычные свойства.

Чтобы желтки оставались пригодными для приготовления блюд, к ним добавляют небольшое количество соли или сахара. Ориентировочная пропорция - половина чайной ложки соли либо 1–1,5 столовой ложки сахара на 240 мл яичной массы. Соль подходит для несладких рецептов, сахар - для выпечки и десертов.

Как размораживать замороженные яйца

Чтобы упростить дальнейшее использование, лучше сразу распределять яичную массу по небольшим порциям. Это особенно удобно, когда для конкретного рецепта требуется только белок или желток.

Самый безопасный способ размораживания - заранее переставить контейнер из морозильной камеры в холодильник и оставить на ночь. Если времени мало, емкость можно поместить под струю холодной воды.

Перед приготовлением яйца должны полностью оттаять. Использовать их следует сразу после размораживания и только для блюд, которые подвергаются достаточной термической обработке. Употреблять такую яичную массу в сыром виде не рекомендуется.

Таким образом, морозильная камера помогает не только увеличить срок хранения яиц, но и рациональнее использовать продукты. Главное - правильно подготовить белки и желтки, разделить их на удобные порции и соблюдать правила размораживания.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить яйца

В видео автор проводит необычный эксперимент, проверяя состояние сырых яиц, которые хранились в течение полутора лет. Он демонстрирует способ длительной консервации, позволяющий сохранить продукт на продолжительное время, а затем сравнивает результат со свежими яйцами, недавно полученными от кур. Эксперимент наглядно показывает, насколько эффективен этот метод и что происходит с яйцами после столь длительного хранения.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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