Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

Чтобы вареные яйца легко чистились и не теряли форму, важно правильно их приготовить.

https://glavred.info/lifehack/skorlupa-otvalitsya-sama-kak-varit-i-chistit-yayca-chtoby-ne-povredit-belok-10806821.html Ссылка скопирована

Как правильно варить и охлаждать яйца / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Как сварить яйца, чтобы скорлупа легко снималась

Как правильно охлаждать яйца после варки

Какой способ поможет очистить яйца, не повредив белок

Очистка вареных яиц нередко превращается в настоящую проблему, ведь скорлупа отходит вместе с белком, из-за чего яйца теряют привлекательный вид. Особенно это неудобно, когда нужно приготовить фаршированные яйца, бутерброды или закуски для праздничного стола.

Главред выяснил, как правильно варить и чистить яйца, чтобы белок оставался целым.

видео дня

Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

Один из главных секретов - класть яйца не в холодную, а уже в кипящую воду. Именно такой способ рекомендует польское издание Ofeminin.

Когда вода закипит, яйца нужно осторожно опустить в кастрюлю, уменьшить огонь и варить на медленном кипении примерно 11–12 минут. Точное время зависит от размера яиц и желаемой степени готовности.

Этот метод подходит для приготовления яиц вкрутую. Важно не допускать слишком бурного кипения, чтобы скорлупа не трескалась во время варки.

Как охлаждать яйца после варки

После приготовления яйца рекомендуется сразу переложить в миску с ледяной водой и оставить на 10–15 минут. Резкое охлаждение помогает остановить процесс приготовления и облегчает дальнейшую очистку.

Кроме того, правильное охлаждение снижает вероятность появления зеленоватого кольца вокруг желтка, которое иногда образуется из-за длительного нагрева.

Не стоит пропускать этот этап, особенно если яйца нужны для салатов, фарширования или других блюд, в которых важно сохранить их форму.

Сколько времени варить яйца / Инфографика: Главред

Как очистить яйца, не повредив белок

После охлаждения нужно осторожно постучать яйцом по столешнице, чтобы скорлупа потрескалась, а затем слегка покатать его под ладонью. Это поможет отделить оболочку от белка.

Начинать чистку лучше всего с более тупого, широкого конца яйца, где находится воздушный кармашек. В этой части обычно проще поддеть скорлупу и снять её без лишних усилий.

Если скорлупа всё равно плохо отходит, можно окунуть яйцо в холодную воду и продолжить чистку. Влага поможет ослабить сцепление оболочки с поверхностью белка.

Влияет ли свежесть яиц на очистку

Свежие яйца часто чистить сложнее, чем те, что хранились несколько дней. Поэтому для варки вкрутую можно использовать яйца, которые уже немного полежали, но остаются пригодными к употреблению.

В то же время добавление соли или уксуса в воду не гарантирует, что скорлупа будет легко сниматься. Большее значение имеют способ варки, быстрое охлаждение и правильная техника очистки.

Если нужно получить аккуратные яйца для подачи на стол, стоит совместить все эти приемы. Они помогут снизить риск повреждения белка и упростить приготовление закусок.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Ofeminin.pl Ofeminin.pl - это польский женский онлайн-лайфстайл-портал, специализирующийся на контенте для женской аудитории. Сайт охватывает темы моды, красоты, здоровья, отношений, семьи, кулинарии и образа жизни. Контент платформы активно используется в качестве lifestyle-источника в новостных материалах, однако в основном носит популярный, редакционный характер с акцентом на тренды и советы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред