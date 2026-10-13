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Зачем люди собирают лотки для яиц - как их можно использовать повторно

Анна Косик
13 октября 2026, 10:26
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Старые лотки для яиц могут пригодиться дома, в гараже и на огороде.
Зачем люди собирают лотки для яиц — как их можно использовать повторно
Полезные способы использования лотка для яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как повторно использовать лотки для яиц в быту
  • Как сделать разжигатель и органайзер своими руками
  • Что можно хранить в картонном лотке для яиц

Картонные лотки для яиц не обязательно сразу выбрасывать в мусор после использования. Благодаря своей форме они могут стать удобными органайзерами для мелочей, емкостями для выращивания рассады или даже защитной упаковкой для хрупких вещей.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал, как дать обычным яичным лоткам вторую жизнь и использовать их в быту, творчестве и садоводстве.

видео дня

Как сделать разжигатель для костра из старого лотка для яиц

Один из вариантов повторного использования картонных лотков для яиц - изготовление разжигателей для костра, камина или печи. Для этого понадобятся картонный лоток, опилки и остатки парафиновых свечей, которые уже нельзя использовать по прямому назначению.

Блогер предлагает заполнить углубления лотка опилками, слегка уплотнить их и залить расплавленным парафином. После полного остывания картон можно разрезать на отдельные элементы, которые будут использоваться для разжигания.

"Из обычного яичного лотка, опилок и парафина получается супер-крутой разжигатель для камина", - подчеркнул он.

По словам автора, нескольких таких брикетов достаточно, чтобы облегчить разжигание огня и уменьшить потребность в дополнительной бумаге.

Как сделать органайзер для мелочей из лотка для яиц

Картонный лоток для яиц может заменить органайзер для хранения небольших предметов. Благодаря отдельным ячейкам вещи не смешиваются между собой, а нужные детали легко найти.

В гараже такой лоток подойдет для гвоздей, гаек, болтов, шурупов и шайб. В домашних ящиках его можно использовать для сортировки пуговиц, скрепок, игл и других мелочей.

Как выращивать рассаду в картонных лотках для яиц

Еще один способ повторного использования яичных лотков - выращивание рассады. Картонные ячейки можно использовать для проращивания семян овощей, цветов и других растений, если их размер и глубина соответствуют требованиям культуры.

Для этого в каждое углубление насыпают субстрат, высевают семена и увлажняют почву. Лотки размещают в подходящем для растений месте, следя за освещением и влажностью.

"Не нужно покупать какие-то пластиковые лотки для рассады. Ведь под рукой уже есть готовый и довольно замечательный экологичный материал для этого дела", - подчеркнул блогер.

Как разбивать орехи, чтобы скорлупа не разлеталась

При раскалывании грецких орехов скорлупа часто разлетается по столу и полу. Избежать такой неприятности поможет обычный картонный лоток для яиц.

Достаточно положить орехи в отдельные ячейки и разбивать их осторожными контролируемыми ударами. Ячейки помогут удерживать орехи на месте, а часть скорлупы будет оставаться внутри лотка.

"Орехи разбиты, весь мусор остаётся в ячейках. Ничего никуда не разлетается", - отметил блогер.

Как использовать яичный лоток для покраски мелких деталей

Картонные лотки также удобны для творческих работ, когда нужно покрасить много небольших предметов. В ячейках можно разложить декоративные элементы, заготовки и другие детали, которые неудобно держать в руках во время покраски.

Как хранить елочные украшения в лотках для яиц

После завершения зимних праздников елочные украшения нужно аккуратно убрать до следующего года. Для небольших шариков и легких декоративных элементов можно использовать картонные лотки для яиц.

"Старые яичные лотки также можно использовать в качестве контейнера для хранения елочных украшений, чтобы они не перепутались, не разбились и были аккуратно сложены до следующего Нового года", - пояснил автор видео.

Как упаковать стаканы и чашки для перевозки с помощью лотков для яиц

Во время переезда или перевозки посуды важно защитить стаканы, чашки и небольшие миски от ударов. Если под рукой нет специальных разделителей, картонный лоток может стать дополнительным упаковочным материалом.

"Лотки можно использовать в качестве защитной прокладки, они хорошо фиксируют посуду и не дают ей сильно сжиматься друг с другом", - утверждает блогер.

Как сушить стаканы в картонном лотке

Углубления в яичном лотке могут пригодиться и при сушке небольших предметов. Автор видео предлагает использовать старые лотки в качестве временной подставки для стаканов после мытья.

В ячейках можно разместить небольшие предметы так, чтобы они не скользили по поверхности стола. Однако важно помнить, что картон впитывает влагу, поэтому такая подставка не предназначена для длительного контакта с мокрыми вещами.

Как сделать палитру для красок из яичного лотка

Тем, кто любит рисовать или занимается творчеством вместе с детьми, пригодится ещё одна идея. Картонный лоток для яиц можно использовать как одноразовую палитру для смешивания красок.

В каждую ячейку удобно наливать небольшое количество гуаши или акриловой краски, а также смешивать цвета для получения нужных оттенков. Благодаря отдельным углублениям краски не так легко смешиваются случайно, а рабочее место остается более упорядоченным.

Смотрите видео о том, как можно использовать лотки для яиц:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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