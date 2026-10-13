Зачем люди собирают лотки для яиц — как их можно использовать повторно

Вы узнаете:
- Как повторно использовать лотки для яиц в быту
- Как сделать разжигатель и органайзер своими руками
- Что можно хранить в картонном лотке для яиц
Картонные лотки для яиц не обязательно сразу выбрасывать в мусор после использования. Благодаря своей форме они могут стать удобными органайзерами для мелочей, емкостями для выращивания рассады или даже защитной упаковкой для хрупких вещей.
Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал, как дать обычным яичным лоткам вторую жизнь и использовать их в быту, творчестве и садоводстве.
Как сделать разжигатель для костра из старого лотка для яиц
Один из вариантов повторного использования картонных лотков для яиц - изготовление разжигателей для костра, камина или печи. Для этого понадобятся картонный лоток, опилки и остатки парафиновых свечей, которые уже нельзя использовать по прямому назначению.
Блогер предлагает заполнить углубления лотка опилками, слегка уплотнить их и залить расплавленным парафином. После полного остывания картон можно разрезать на отдельные элементы, которые будут использоваться для разжигания.
"Из обычного яичного лотка, опилок и парафина получается супер-крутой разжигатель для камина", - подчеркнул он.
По словам автора, нескольких таких брикетов достаточно, чтобы облегчить разжигание огня и уменьшить потребность в дополнительной бумаге.
Как сделать органайзер для мелочей из лотка для яиц
Картонный лоток для яиц может заменить органайзер для хранения небольших предметов. Благодаря отдельным ячейкам вещи не смешиваются между собой, а нужные детали легко найти.
В гараже такой лоток подойдет для гвоздей, гаек, болтов, шурупов и шайб. В домашних ящиках его можно использовать для сортировки пуговиц, скрепок, игл и других мелочей.
Как выращивать рассаду в картонных лотках для яиц
Еще один способ повторного использования яичных лотков - выращивание рассады. Картонные ячейки можно использовать для проращивания семян овощей, цветов и других растений, если их размер и глубина соответствуют требованиям культуры.
Для этого в каждое углубление насыпают субстрат, высевают семена и увлажняют почву. Лотки размещают в подходящем для растений месте, следя за освещением и влажностью.
"Не нужно покупать какие-то пластиковые лотки для рассады. Ведь под рукой уже есть готовый и довольно замечательный экологичный материал для этого дела", - подчеркнул блогер.
Как разбивать орехи, чтобы скорлупа не разлеталась
При раскалывании грецких орехов скорлупа часто разлетается по столу и полу. Избежать такой неприятности поможет обычный картонный лоток для яиц.
Достаточно положить орехи в отдельные ячейки и разбивать их осторожными контролируемыми ударами. Ячейки помогут удерживать орехи на месте, а часть скорлупы будет оставаться внутри лотка.
"Орехи разбиты, весь мусор остаётся в ячейках. Ничего никуда не разлетается", - отметил блогер.
Как использовать яичный лоток для покраски мелких деталей
Картонные лотки также удобны для творческих работ, когда нужно покрасить много небольших предметов. В ячейках можно разложить декоративные элементы, заготовки и другие детали, которые неудобно держать в руках во время покраски.
Как хранить елочные украшения в лотках для яиц
После завершения зимних праздников елочные украшения нужно аккуратно убрать до следующего года. Для небольших шариков и легких декоративных элементов можно использовать картонные лотки для яиц.
"Старые яичные лотки также можно использовать в качестве контейнера для хранения елочных украшений, чтобы они не перепутались, не разбились и были аккуратно сложены до следующего Нового года", - пояснил автор видео.
Как упаковать стаканы и чашки для перевозки с помощью лотков для яиц
Во время переезда или перевозки посуды важно защитить стаканы, чашки и небольшие миски от ударов. Если под рукой нет специальных разделителей, картонный лоток может стать дополнительным упаковочным материалом.
"Лотки можно использовать в качестве защитной прокладки, они хорошо фиксируют посуду и не дают ей сильно сжиматься друг с другом", - утверждает блогер.
Как сушить стаканы в картонном лотке
Углубления в яичном лотке могут пригодиться и при сушке небольших предметов. Автор видео предлагает использовать старые лотки в качестве временной подставки для стаканов после мытья.
В ячейках можно разместить небольшие предметы так, чтобы они не скользили по поверхности стола. Однако важно помнить, что картон впитывает влагу, поэтому такая подставка не предназначена для длительного контакта с мокрыми вещами.
Как сделать палитру для красок из яичного лотка
Тем, кто любит рисовать или занимается творчеством вместе с детьми, пригодится ещё одна идея. Картонный лоток для яиц можно использовать как одноразовую палитру для смешивания красок.
В каждую ячейку удобно наливать небольшое количество гуаши или акриловой краски, а также смешивать цвета для получения нужных оттенков. Благодаря отдельным углублениям краски не так легко смешиваются случайно, а рабочее место остается более упорядоченным.
Смотрите видео о том, как можно использовать лотки для яиц:
Еще новости:
- В стиральной машине обнаружили одну скрытую функцию: как запустить и на что она влияет
- Тараканы будут исчезать один за другим: эффективное домашнее средство из муки
- Один метод утепления грозит серьёзным ущербом: в чём скрыта опасность
Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред