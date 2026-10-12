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В стиралке нашли одну скрытую функцию: как запустить и на что влияет

Алексей Тесля
12 октября 2026, 19:53
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Из-за высокой влажности и недостатка солнечного света вещи, развешанные в помещении, могут оставаться мокрыми в течение нескольких часов.
стиральная машина
Названа одна редкая функция стиральной машины / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие способы помогут быстрее высушить вещи в помещении
  • Как сократить расходы на сушку белья после стирки

С наступлением холодного сезона высушить постиранную одежду естественным способом становится сложнее. Из-за высокой влажности и недостатка солнечного света вещи, развешанные в помещении, могут оставаться мокрыми в течение нескольких часов, а иногда и нескольких дней.

Однако существуют простые способы ускорить этот процесс, не прибегая к сушильной машине и не увеличивая расходы на отопление, пишет Express.

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Один из наиболее доступных вариантов - повторно запустить отжим после завершения основной стирки. Дополнительный цикл позволяет удалить из ткани больше остатков воды ещё до того, как бельё окажется на сушилке. В результате одежда становится менее влажной и высыхает быстрее.

В зависимости от производителя и модели стиральной машины нужная функция может называться "Отжим", "Слив и отжим" или иначе. Перед повторным запуском программы стоит проверить инструкцию к устройству и убедиться, что выбранная скорость подходит для конкретных тканей. Например, деликатные материалы требуют более бережного обращения и не всегда выдерживают интенсивный отжим.

Какие способы помогут быстрее высушить вещи в помещении

Ещё один эффективный вариант - использовать осушитель воздуха, разместив его рядом с сушилкой. Прибор снижает уровень влажности в комнате, благодаря чему вода из ткани испаряется активнее. Такой способ особенно удобен в холодные месяцы, когда держать окна открытыми в течение длительного времени не получается.

Если осушителя нет, можно воспользоваться другими решениями. По возможности сушилку стоит поставить в хорошо освещённом месте, где обеспечивается естественное движение воздуха. Комнату полезно периодически проветривать, если позволяют погодные условия. Дополнительно можно включить обычный вентилятор, направив поток воздуха в сторону развешанной одежды.

Сам по себе вентилятор не снижает влажность в помещении, но помогает воздуху двигаться вокруг ткани и ускоряет испарение влаги. В сочетании с регулярным проветриванием или работой осушителя это может дать более заметный результат.

Правильное размещение вещей также играет важную роль. Если развесить одежду слишком плотно, воздушные потоки будут хуже проходить между изделиями, а плотные ткани станут сохнуть медленнее. Поэтому желательно оставлять небольшие промежутки между вещами, не складывать их в несколько слоёв и по возможности использовать вешалки. Это обеспечит лучший доступ воздуха к поверхности ткани.

Во время сушки полезно периодически переворачивать одежду, особенно если речь идёт о толстых свитерах, джинсах, полотенцах и других объёмных изделиях. Так отдельные участки ткани будут просыхать более равномерно.

Не стоит надолго оставлять выстиранные вещи в закрытой стиральной машине после завершения программы. Из-за длительного нахождения во влажном барабане бельё может приобрести затхлый запах, и тогда потребуется дополнительная стирка.

Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Как сократить расходы на сушку белья

Для многих семей вопрос экономии электроэнергии особенно актуален в осенне-зимний период. Поэтому использование дополнительных способов сушки без включения центрального отопления и специальной сушильной машины может стать практичным решением.

Повторный отжим позволяет удалить часть воды механическим способом, без дополнительного нагрева. При этом продолжительность сушки будет зависеть от материала одежды, выбранных оборотов барабана, влажности воздуха и температуры в комнате.

Следует учитывать, что осушитель и вентилятор тоже потребляют электричество. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что один из этих способов всегда окажется дешевле другого: многое зависит от мощности устройства, продолжительности его работы и действующего тарифа на электроэнергию.

Кроме того, контроль влажности в помещении имеет значение не только для скорости сушки. Чрезмерное накопление водяного пара может создавать благоприятные условия для появления плесени. Своевременное проветривание и использование осушителя при необходимости помогают уменьшить этот риск.

Таким образом, чтобы ускорить сушку белья в холодное время года, необязательно покупать дорогостоящее оборудование. Для начала достаточно попробовать дополнительный цикл отжима, правильно разместить вещи на сушилке и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Сочетание этих несложных мер поможет сократить время ожидания, когда одежда будет готова к использованию.

Смотрите видео - правила стирки:

Автор рекомендует придерживаться несложных правил стирки, чтобы одежда дольше сохраняла аккуратный вид. Прежде всего, перед загрузкой в машину вещи следует разделять не только по цвету, но и по составу ткани и степени загрязнения.

Правильно подобранный режим стирки поможет обеспечить бережный уход за материалами и сохранить качество одежды.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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