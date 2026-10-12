Пена не спасёт от мышей: эксперты объяснили, как защитить гараж с наступлением холодов

Главное - заделать щели подходящими материалами, убрать беспорядок и следить за воротами.

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5 естественных способов навсегда избавиться от мышей в гараже / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему монтажная пена не спасает гараж от мышей

Какие материалы грызуны не способны прогрызть

Как проверить, плотно ли закрыты ворота

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С наступлением холодов мыши массово перебираются в гаражи, и выгнать их оттуда значительно сложнее, чем не допустить их проникновения. Специалисты по борьбе с вредителями советуют в первую очередь устранить пути проникновения, ведь привычные пена, пластик и резиновые уплотнители грызунов не останавливают, сообщает Martha Stewart.

Чаще всего грызуны попадают внутрь через трещины в обшивке или оставленные открытыми ворота. Ключевой фактор - не условия в помещении, а целостность стен, фундамента и дверей.

"Даже если в вашем гараже тепло и уютно, они не проникнут туда, если не смогут протиснуться через щель, а мышам хватит отверстия размером с десятицентовую монету", - подчеркивает президент компании Black Pest Prevention Николь Карпентер.

Заделывать отверстия пенопластом, пластиком или резиной, по словам эксперта, бесполезно: грызуны легко прогрызают эти материалы, поэтому такой ремонт дает обратный эффект.

"Лучший способ защитить гараж от мышей - сочетать металл и герметики", - убеждена Карпентер.

Для трещин в фундаменте она рекомендует гидравлический цемент в сочетании с сеткой из нержавеющей стали. Зазоры под дверью следует закрыть алюминиевым уплотнителем и металлической пороговой планкой, а щели в стенах или обшивке - стальной ватой и силиконовым герметиком.

Беспорядок и корм для животных привлекают грызунов

Еще одна причина, по которой мыши облюбовывают гараж, - поиск материалов для обустройства жилища. Избавиться от них полностью не получится.

"Полностью избавить гараж от этого невозможно - просто потому, что мыши могут использовать для укрытия почти что угодно, даже рваный картон или старую тряпью", - отмечает Карпентер.

Ткани, бумажные вещи и мягкие игрушки специалисты советуют складывать в боксы из твёрдого пластика, которые грызунам значительно труднее прогрызть. Наилучший результат даёт размещение таких контейнеров на полках, подальше от пола.

"Мыши любят иметь места для гнездования, а чистота помогает лишить их таких укромных уголков", - объясняет ассоциированный сертифицированный энтомолог компании Mosquito Joe Шеннон Гарлоу-Эллис.

Дополнительной защитой может стать кот: запах хищника сам по себе отпугивает мышей, поэтому животному не обязательно круглосуточно дежурить в гараже, считает совладелец Green Pest Management Мэтт Смит. В то же время владельцам домашних питомцев следует хранить их корм в закрытых контейнерах.

"Корм для животных - очень сильная приманка для мышей, и грызуны готовы рискнуть встречей с хищником ради неубранной еды", - предупреждает Смит.

Запах мяты лишь отпугивает, а ворота должны плотно прилегать

Мыши ориентируются преимущественно на обоняние, а аромат перечной мяты для них резкий и неприятный. Ватные диски или кусочки ткани, пропитанные мятным экстрактом, можно разложить у входов, в углах и на полках, обновляя их каждые одну-две недели, когда они высыхают.

Впрочем, такой метод работает лишь в качестве профилактики и не поможет, если грызуны уже поселились внутри. По словам Гарлоу-Эллис, мыши готовы мириться с немалыми неудобствами, если у них есть легкий доступ к пище, укрытию и материалам для гнезд.

Особое внимание - воротам гаража: открытые ворота фактически приглашают грызунов, поэтому их стоит закрывать каждый раз, когда ими не пользуются. Даже минимальный зазор между створкой и полом открывает мышам путь внутрь.

"Убедитесь, что ворота опускаются до конца и сквозь них не пробивается свет, когда вы их закрываете", - советует Смит.

Лучи света под воротами означают, что там осталась щель, через которую может пролезть мышь. "Если вы видите зазоры, когда ворота закрыты, придется отрегулировать их так, чтобы они плотно прилегали к полу", - подчеркивает специалист.

Смотрите видео об эффективном способе борьбы с мышами в погребе:





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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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