Лучше всего смотрится один выразительный элемент, который виден как из комнаты, так и с улицы.

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Как украсить окно к праздникам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как украсить окно бумагой и световой гирляндой

Почему одна большая звезда лучше десятка мелких

Как уберечь декор от влаги и огня

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Чтобы празднично украсить окно, дорогие украшения не нужны: бумажной звезды, нескольких веточек хвои или световой гирлянды достаточно, чтобы декор был виден и из дома, и с улицы. Семь простых способов украсить окно без сложной подготовки предлагает чешское издание Marianne, сообщает Marianne.

Главный совет - не обвешивать каждую раму красочными мигающими огнями, а сделать ставку на один выразительный элемент. Преимущество окна в том, что работать можно со стеклом, рамой, карнизом и подоконником, а различные способы легко сочетать между собой.

Прежде чем приступать к работе, стоит определиться, откуда декор должен смотреться лучше всего. Бумажные силуэты, огоньки и подвесные звёзды заметны с обеих сторон, тогда как композиции на подоконнике в основном рассчитаны только на взгляд из комнаты.

Самый дешёвый материал - бумага. Классические вырезанные снежинки крепят прямо на стекло, а большие звёзды подвешивают перед окном на тонкой нити или леске. Различные размеры и высоты помогут избежать чрезмерной симметрии. Белая бумага днём контрастирует с более тёмным фоном за окном, а вечером выделяется на фоне освещённой комнаты. Крупные бумажные звёзды могут быть и с подсветкой.

"Одна выразительная звезда посередине окна часто производит большее впечатление, чем десять мелких украшений", - отмечают авторы Marianne.

Если не хочется что-то приклеивать к стеклу, украшения можно подвесить к карнизу или воспользоваться временными креплениями для стекла. На окнах, которые зимой сильно запотевают, бумажный декор лучше держать на расстоянии нескольких сантиметров от стекла, чтобы он не намок.

Световая гирлянда - решение, в основном, для вечера. Теплый белый свет сам по себе создает праздничное настроение. Гирлянду можно проложить по периметру рамы, свободно подвесить перед занавеской или использовать световую сетку или занавес. Для более спокойного эффекта лучше выбирать ровный тёплый свет, а не быстро мигающие цветные эффекты. К большому окну подойдёт световая завеса, для меньшего обычно хватит одной простой гирлянды.

Перед использованием стоит проверить кабель, соединения и назначение изделия, а для наружного декора брать только освещение, рассчитанное на работу на улице. Удобным дополнением станет таймер, который будет включать свет вечером и выключать позже: нет необходимости оставлять гирлянду включенной на всю ночь.

Хвоя, елочные шары и апельсины

Еловые, пихтовые или сосновые ветки можно положить на подоконник, связать в простую гирлянду или обрамить ими верх окна, дополнив шишками, мелкими украшениями, бантами, сушеными апельсинами или огоньками. Оплетать всю раму не обязательно: в лаконичном интерьере достаточно зеленой гирлянды вдоль верхнего края или нескольких веток, свободно положенных на подоконник.

Живая хвоя в теплой и сухой квартире постепенно высыхает, а если под окном стоит радиатор, это происходит довольно быстро. В таком случае практичнее использовать качественную искусственную гирлянду или несколько небольших живых веток, которые можно заменить во время праздников. Сухие ветки следует держать подальше от открытого огня и других мощных источников тепла.

Оставшиеся елочные шары можно подвесить прямо перед окном на тонких лентах с карниза или незаметной штанги, чередуя длину подвесов. Лучше всего смотрятся три-пять больших шариков в одной цветовой гамме: слишком много цветов, размеров и форм быстро перегрузят небольшое окно. Также можно подвесить маленькие веночки, шишки, деревянные звёздочки или металлический декор, а в прозрачные стеклянные шарики - вложить веточку или несколько листочков эвкалипта. Такая композиция не занимает подоконник и хорошо заметна с улицы.

Дольки сушеных апельсинов подходят как к традиционному, так и к более простому природному интерьеру. Их нанизывают на веревку, создавая гирлянду через все окно, или подвешивают по отдельности вместе с корицей, шишками или деревянными бусинами. На фоне дневного света апельсины слегка просвечиваются, поэтому декор выглядит интересно и без электрического освещения. Подобный эффект дают высушенные дольки лимона, бумажные звёздочки или несколько веточек на натуральной веревке.

В таком стиле, советуют авторы, лучше ограничиться несколькими материалами и дать выделиться самому окну. Тогда декор не выглядит тяжелым и легко сочетается с венком, елкой или украшением на столе.

Подоконник как зимняя сцена и рисунки на стекле

Широкий подоконник можно превратить в отдельную праздничную сцену из керамических или деревянных домиков, маленьких елочек, фонариков, шишек и LED-свечей. Заполнять всю ширину не нужно: несколько украшений разной высоты обычно смотрятся лучше, чем длинный ряд одинаковых предметов, и меньше заслоняют дневной свет. Хорошо сочетаются светлые домики, зеленые веточки и теплый свет.

Для создания эффекта снега издание советует использовать белый текстиль или бумажную подкладку вместо сыпучего искусственного снега, который легко попадает в щели окон и на пол. С настоящими свечами на подоконнике следует быть очень осторожными, особенно вблизи занавесок и штор. Более безопасной альтернативой авторы называют LED-свечи, которые можно оставлять в декоре даже там, где открытое пламя неуместно.

Еще один способ - рисовать прямо на стекле. Меловой маркер или другой фломастер, предназначенный именно для стекла, позволяет нарисовать белые снежинки, домики, веточки, звезды или силуэт зимнего города. Художественный талант не нужен: простая линия часто выглядит лучше, чем сложный рисунок на всем окне.

Перед началом стоит убедиться, что маркер действительно предназначен для стекла и легко смывается, а сначала опробовать его на небольшом участке. Тем, кто не хочет рисовать, подойдут съемные наклейки на окна: они быстро клеятся, а после праздников их можно убрать за несколько минут.

Смотрите видео о том, как сделать украшения для окон на Новый год или Рождество:

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