Дизайнеры интерьеров советуют отказаться от яркого блеска в пользу светлого дерева, льна и джута.

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Как меняется мода на украшение елки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Чем заменить традиционные красные и золотые шары на елке

Почему деревянные украшения безопаснее стеклянных

Многие люди привыкли украшать рождественские елки красными, золотыми или серебряными шариками. Такое сочетание выглядит красиво и элегантно. Однако сейчас набирает популярность новый тренд.

Главред решил разобраться, как можно украсить елку.

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Какие украшения набирают популярность

Деревянные украшения и натуральные текстуры вытесняют с рождественских елок традиционные красные, золотые и серебряные шары из пластика или стекла. Вместо искусственного блеска дизайнеры интерьеров советуют выбирать тёплую деревенскую эстетику в скандинавском духе, пишет Diario Uno.

На протяжении десятилетий подготовка к праздникам означала одно: достать из коробок привычные пластиковые или стеклянные игрушки. Однако этот сезон готовит радикальный перелом в декоре, и главную роль в доме теперь играют дерево и органические материалы.

В частности, специалисты не рекомендуют перегружать ветки. Вместо этого они предлагают небольшие фигурки, вырезанные вручную из светлого дерева (звезды, олени, снежинки), и сочетать их с элементами, напоминающими о природе.

Почему дерево побеждает пластик

Популярность деревянного декора объясняется не только внешним видом. Тенденция быстро набирает обороты по нескольким практическим и экологическим причинам.

Первая из них касается ответственного потребления. Переработанная древесина тополя или сосны заменяет пластик и является долговечной и экологически чистой альтернативой.

Вторая причина связана с безопасностью. Деревянная игрушка не разобьется, если случайно упадет, в отличие от стеклянного шара, поэтому такой декор хорошо подходит для семей с маленькими детьми или домашними животными.

Кроме того, на дереве легко выгравировать имена, памятные даты или семейные пожелания, что делает украшение особенно ценным для владельцев. Ручная обработка материала также хорошо сочетается с нейтральными цветами интерьера и создает спокойную, уютную атмосферу.

Как оформить елку в новом стиле

Тем, кто хочет обновить декор и сохранить праздничное настроение, эксперты предлагают несколько простых шагов. Начать стоит с основы: подойдет привычная пушистая елка или концептуальная модель, собранная из деревянных реек.

Далее следует выбрать несколько ключевых акцентов и равномерно распределить их по ветвям: деревянные фигурки, сушеные шишки, натуральные веточки или цветы из ткани. Главное правило заключается в том, чтобы не перегружать композицию.

Естественности придадут джутовые гирлянды, льняные ленты и органические ткани бежевых или землистых оттенков.

Как украсить елку в украинском стиле – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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