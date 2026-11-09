Красные и золотые шарики уходят в прошлое: новый трендовый декор для елки

Вы узнаете:
- Чем заменить традиционные красные и золотые шары на елке
- Почему деревянные украшения безопаснее стеклянных
Многие люди привыкли украшать рождественские елки красными, золотыми или серебряными шариками. Такое сочетание выглядит красиво и элегантно. Однако сейчас набирает популярность новый тренд.
Главред решил разобраться, как можно украсить елку.
Какие украшения набирают популярность
Деревянные украшения и натуральные текстуры вытесняют с рождественских елок традиционные красные, золотые и серебряные шары из пластика или стекла. Вместо искусственного блеска дизайнеры интерьеров советуют выбирать тёплую деревенскую эстетику в скандинавском духе, пишет Diario Uno.
На протяжении десятилетий подготовка к праздникам означала одно: достать из коробок привычные пластиковые или стеклянные игрушки. Однако этот сезон готовит радикальный перелом в декоре, и главную роль в доме теперь играют дерево и органические материалы.
В частности, специалисты не рекомендуют перегружать ветки. Вместо этого они предлагают небольшие фигурки, вырезанные вручную из светлого дерева (звезды, олени, снежинки), и сочетать их с элементами, напоминающими о природе.
Почему дерево побеждает пластик
Популярность деревянного декора объясняется не только внешним видом. Тенденция быстро набирает обороты по нескольким практическим и экологическим причинам.
Первая из них касается ответственного потребления. Переработанная древесина тополя или сосны заменяет пластик и является долговечной и экологически чистой альтернативой.
Вторая причина связана с безопасностью. Деревянная игрушка не разобьется, если случайно упадет, в отличие от стеклянного шара, поэтому такой декор хорошо подходит для семей с маленькими детьми или домашними животными.
Кроме того, на дереве легко выгравировать имена, памятные даты или семейные пожелания, что делает украшение особенно ценным для владельцев. Ручная обработка материала также хорошо сочетается с нейтральными цветами интерьера и создает спокойную, уютную атмосферу.
Как оформить елку в новом стиле
Тем, кто хочет обновить декор и сохранить праздничное настроение, эксперты предлагают несколько простых шагов. Начать стоит с основы: подойдет привычная пушистая елка или концептуальная модель, собранная из деревянных реек.
Далее следует выбрать несколько ключевых акцентов и равномерно распределить их по ветвям: деревянные фигурки, сушеные шишки, натуральные веточки или цветы из ткани. Главное правило заключается в том, чтобы не перегружать композицию.
Естественности придадут джутовые гирлянды, льняные ленты и органические ткани бежевых или землистых оттенков.
Как украсить елку в украинском стиле – видео:
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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