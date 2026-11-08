Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Для достижения хорошего результата важно правильно подготовить ткань еще до загрузки в стиральную машину.

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Как отстирать полотенца / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что делать со свежими жирными пятнами

Как справиться с застарелыми следами масла

Какие ошибки мешают удалить жир с полотенец

Обычный цикл стирки не всегда справляется с загрязнениями, которые появляются на кухонных полотенцах. Причина заключается в том, что остатки пищи содержат жиры и органические вещества, плохо растворяющиеся в воде.

Поэтому для достижения хорошего результата важно правильно подготовить ткань еще до загрузки в стиральную машину, пишет Martha Stewart.

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Что делать со свежими жирными пятнами

В первую очередь необходимо убрать остатки еды и осторожно промокнуть загрязненное место бумажным полотенцем. Растирать ткань не рекомендуется: так жир может проникнуть еще глубже в волокна и удалить его будет сложнее.

Следующий этап - предварительная обработка. Если пятно небольшое, достаточно нанести непосредственно на него жидкое средство для стирки и оставить примерно на 15 минут. Активные компоненты средства помогают отделить жировые загрязнения от ткани, после чего их легче удалить водой.

При сильных загрязнениях лучше воспользоваться замачиванием. Для этого подойдет горячая вода с добавлением ферментного моющего средства, кислородного отбеливателя и специального усилителя стирки. Полотенца следует оставить в растворе на 30–60 минут. Такой способ помогает справиться даже с застарелыми желтоватыми и коричневыми следами от масла и приготовленной пищи.

После предварительной обработки полотенца можно отправлять в стиральную машину. Температуру необходимо выбирать с учетом рекомендаций на ярлыке изделия, отдавая предпочтение максимально допустимому нагреву воды. Для лучшего результата специалисты советуют сочетать энзимное моющее средство с усилителем стирки.

Однако сразу после завершения программы не стоит отправлять вещи в сушильную машину. Сначала нужно проверить, исчезли ли загрязнения. Высокая температура при сушке способна закрепить оставшиеся следы жира, после чего вывести их будет гораздо труднее. Поэтому до полного удаления пятен полотенца лучше сушить естественным способом. Если загрязнения сохранились, обработку и стирку придется повторить.

Как справиться с застарелыми следами масла

С пятнами, которые давно въелись в ткань, справиться сложнее, но это не означает, что полотенца придется выбрасывать. В таких случаях можно увеличить продолжительность предварительной обработки.

Один из подходящих вариантов - использовать жидкое ферментное средство для мытья посуды, предназначенное для борьбы с жиром. Его смешивают с теплой или горячей водой, после чего замачивают загрязненные изделия на несколько часов. Затем полотенца стирают привычным способом.

/ Инфографика: Главред

Какие ошибки мешают удалить жир с полотенец

Даже качественные моющие средства не всегда дают желаемый результат, если допускать распространенные ошибки во время стирки.

Использование кондиционера для белья . Такие средства могут оставлять на волокнах тонкую восковую пленку. Она способствует удержанию загрязнений и ухудшает способность ткани впитывать влагу. Особенно нежелательно применять кондиционер для полотенец, которыми вытирают посуду.

. Такие средства могут оставлять на волокнах тонкую восковую пленку. Она способствует удержанию загрязнений и ухудшает способность ткани впитывать влагу. Особенно нежелательно применять кондиционер для полотенец, которыми вытирают посуду. Попытки вывести жир уксусом и содой . Несмотря на популярность этих домашних средств, они не предназначены для эффективного растворения масляных загрязнений. Кроме того, при совместном использовании уксус и пищевая сода вступают в реакцию и нейтрализуют друг друга. Лучше выбирать специальные пятновыводители или качественные средства для стирки.

. Несмотря на популярность этих домашних средств, они не предназначены для эффективного растворения масляных загрязнений. Кроме того, при совместном использовании уксус и пищевая сода вступают в реакцию и нейтрализуют друг друга. Лучше выбирать специальные пятновыводители или качественные средства для стирки. Переполнение стиральной машины . Если загрузить слишком много полотенец одновременно, моющее средство будет хуже распределяться между тканями. Из-за недостаточного пространства ухудшается и качество полоскания, поэтому часть загрязнений может остаться на изделиях.

. Если загрузить слишком много полотенец одновременно, моющее средство будет хуже распределяться между тканями. Из-за недостаточного пространства ухудшается и качество полоскания, поэтому часть загрязнений может остаться на изделиях. Сушка до полного удаления пятен . Не стоит использовать горячую сушильную машину, пока на ткани заметны следы жира. Под воздействием высокой температуры загрязнения могут закрепиться в волокнах.

. Не стоит использовать горячую сушильную машину, пока на ткани заметны следы жира. Под воздействием высокой температуры загрязнения могут закрепиться в волокнах. Отказ от предварительной обработки . Особенно это касается крупных и насыщенных маслом пятен. Обычной стирки зачастую недостаточно, чтобы полностью удалить такие загрязнения, поэтому предварительное нанесение моющего средства является важной частью ухода.

Таким образом, вернуть кухонным полотенцам чистоту вполне реально даже при наличии стойких жирных следов. Главное - не откладывать обработку, правильно подбирать средства и не подвергать ткань горячей сушке, пока пятна окончательно не исчезнут.

Смотрите видео - как стирать полотенца

Сегодня полотенца применяют далеко не только после душа или ванны. Они стали универсальным предметом, который удобно брать с собой в путешествия, на пляж, тренировки, пикники и отдых на природе. В зависимости от ситуации их используют вместо небольшого покрывала, подстилки или временной накидки.

О том, как правильно ухаживать за домашним текстилем, рассказали эксперты в сюжете телеканала 1+1. Специалисты поделились рекомендациями по стирке и сушке полотенец, объяснили, как часто их необходимо менять и какие условия позволяют надолго сохранить мягкость, свежесть и хорошую впитываемость ткани. Кроме того, эксперты перечислили распространенные ошибки, которые могут испортить материал и сократить срок службы изделий.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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