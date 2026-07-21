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Сигнал, который нельзя игнорировать - почему собака пьет много воды

Юрий Берендий
21 июля 2026, 03:32
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Ветеринарные специалисты объясняют, какие причины повышенной жажды являются безобидными, а какие сигнализируют о серьезных проблемах.
Сигнал, который нельзя игнорировать — почему собака пьет много воды
Почему собака пьет много воды - названы основные причины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему собака много пьет воды
  • Почему собака много пьет после сухого корма

Ваша собака начала подозрительно часто подходить к своей миске и выпивать воду до последней капли? Для большинства хозяев это кажется мелочью или простой реакцией на жару. Однако если питомец постоянно просит "добавки" воды, это может быть первым и очень важным сигналом его организма о помощи. О том, почему собака резко начинает пить много воды, рассказали зооэксперты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube.

В ветеринарии чрезмерную жажду называют полидипсией. Она может быть как следствием обычного активного дня, так и симптомом серьезных проблем - от сахарного диабета до заболеваний почек или гормональных сбоев.

видео дня

Главред выяснил, сколько воды собака должна пить в день.

Почему собака много пьет воды после еды или прогулки

В большинстве случаев повышенная жажда объясняется внешними факторами - погодой, физической активностью животного или особенностями его питания.

"Иногда объяснение очень простое. Жара и физические нагрузки - самые очевидные причины. После длительной прогулки, игр или жаркого летнего дня ваша собака, естественно, нуждается в восполнении потерянной жидкости", - отмечают специалисты Animal Wised.

Тип корма также существенно влияет на объем выпитой жидкости. По словам экспертов, животные, питающиеся сухим кормом, пьют больше, чем те, кого кормят влажной пищей. Соленые лакомства, остатки со стола и некоторые лекарства - в частности, стероиды и противовоспалительные препараты - могут дополнительно увеличить потребность в жидкости.

Специалисты советуют владельцам проверять, входит ли повышенная жажда в список побочных эффектов нового препарата, если животное недавно начало его принимать.

Смотрите видео о том, сколько воды должна пить собака в день:

Заболевания, вызывающие чрезмерную жажду у собак

Если повышенное потребление воды не связано с погодой, физической нагрузкой или рационом, причину следует искать среди медицинских состояний.

"Одной из возможных причин является диабет, при котором высокий уровень сахара в крови заставляет почки работать интенсивнее, из-за чего собаки чаще мочатся и пьют больше. Заболевание почек - ещё одна распространённая причина, особенно у пожилых собак", - объясняют специалисты Animal Wised.

Эндокринные нарушения также входят в перечень опасных сигналов.

"Еще одной возможностью является болезнь Кушинга - гормональное нарушение, которое часто сопровождается чрезмерной жаждой, а также повышенным аппетитом, выпадением шерсти или округлым, пузатым видом", - отмечают эксперты.

Инфекции тоже способны резко увеличить потребление воды животным. Речь идет о воспалении мочевыводящих путей, а у нестерилизованных сук - об опасной патологии матки под названием пиометра.

Сколько воды должна пить собака: норма и тревожные сигналы

Определить, действительно ли животное пьет слишком много, можно по конкретному показателю.

"Как правило, здоровые собаки ежедневно выпивают около 50–60 мл воды на килограмм массы тела. Если ваша собака регулярно выпивает более 100 мл на килограмм, стоит запланировать визит к ветеринару", - советуют специалисты Animal Wised.

Самый простой способ контроля - измерить, сколько жидкости наливается в миску и сколько остается за сутки. Эта простая привычка дает ветеринару ценную диагностическую информацию.

"Но если чрезмерное потребление воды носит постоянный характер, появляется внезапно или сопровождается такими симптомами, как потеря веса, рвота, вялость или частое мочеиспускание, не стоит откладывать обследование", - предупреждают специалисты Animal Wised.

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Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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