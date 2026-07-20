Новая волна экстремальной жары: синоптик рассказал, накроет ли она Украину

Уже завтра в большинстве областей температура достигнет +22...+27 градусов.

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Настигнет ли Украину жара / фото: УНИАН

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Ожидается ли жара в Украине

Какой будет максимальная температура

Европу вскоре может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет. Об этом заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

"В ближайшие 5 суток у нас, напротив, будет понижение температуры за счет того, что к нам будет продвигаться более прохладная воздушная масса после прохождения атмосферного фронта, который проходит сегодня", - отметил он. видео дня

Синоптик подчеркнул, что 20 июля в западных областях температура будет в пределах +22...+27 градусов, а на юге и востоке, где атмосферного фронта еще не будет, ожидается до +33 градусов.

"В дальнейшем мы также ожидаем некоторого понижения. В целом завтра, 21 числа, в большинстве областей уже будет +22...+27, на юге и юго-востоке страны - до +33. Однако в западных областях до +24, там в пределах +19...+24 - это дневные максимумы", - добавил Семилит.

По его словам, далее в большинстве областей днем будет +19...+24 градуса, и только на юге и юго-востоке Украины - до +31 градуса.

"Во второй половине недели днем +20...+27 по всей территории Украины", - подытожил синоптик.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 21 июля будет теплой. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха днем составит +24...+28 градусов, на востоке Украины +29...+32 градуса.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 июля, будет преимущественно нестабильной с колебаниями температуры воздуха и осадками различной интенсивности.

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О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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