От +32 градусов до града с штормовым ветром: когда погода резко изменится

Синоптик сообщает, что в третьей декаде июля погода в Украине будет переменчивой.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

Когда прогнозируется туман

Погода в Украине на следующей неделе, с 20 по 26 июля, будет преимущественно нестабильной с колебаниями температуры воздуха и осадками различной интенсивности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в большинстве регионов пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться градом и порывистым ветром.

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"Прогностические данные показывают, что в третьей декаде июля синоптические условия над территорией нашей страны ожидаются довольно изменчивыми, с колебаниями температурных показателей и атмосферного давления", - подчеркнул он.

Погода 20 июля

В понедельник под влиянием атмосферного фронта в западных, северных и центральных областях пройдут дожди, сопровождаемые грозой. Днем местами возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сухая погода будет преобладать только в юго-восточных областях.

Температура воздуха ночью составит +14…+20 градусов, днем в западных областях +20…+26 градусов, на остальной территории +26…+31 градус.

Погода 20 июля / фото: meteoprog

Погода 21 июля

Во вторник ожидаются грозовые дожди местами в центральных и северо-восточных областях. Днем здесь возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В остальных регионах Украины без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в северо-западных областях ночью составит +9…+14 градусов, днем +22…+27 градусов, в остальных регионах ночью +15…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

Погода 21 июля / фото: meteoprog

Погода 22 июля

В среду в большинстве областей ожидается нестабильная погода под влиянием пониженного атмосферного давления. Пройдут дожди, в центральных и юго-западных областях местами сильные ливни. Днем возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сухо будет только на крайнем востоке, в Крыму и на Закарпатье.

Температура воздуха в западных областях ночью ожидается +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса. В других регионах ночью +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

Погода 22 июля / фото: meteoprog

Погода 23 июля

В четверг ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.

Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+26 градусов, на крайнем юге до +28 градусов.

Погода 24 июля

В пятницу ночью в Украине без существенных осадков. Днем в западных и северных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха в западных областях ночью ожидается в диапазоне +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса. В остальных регионах ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

Погода 25 июля

В субботу на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. Лишь в Крыму и Приазовье днем пройдут значительные дожди в сопровождении грозы.

Температура воздуха в западных и северо-западных областях ночью ожидается в пределах +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. В остальных регионах ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.

Погода 26 июля

В воскресенье под влиянием циклона с юга в Украине пройдут дожди, местами сильные. Только в западных областях существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье днем в ряде областей Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый). В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы со скоростью 15–20 м/с, а в Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах пройдут значительные дожди.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что на выходных погода в Украине будет сухой и солнечной, поскольку антициклон не пропустит дожди в большинство областей.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в конце второй декады июля погодные условия на территории Украины будет определять антициклон с севера. Поэтому ожидается солнечная и сухая погода с комфортными летними температурами.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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