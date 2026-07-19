"Зубы дракона" и противотанковые рвы: готовится "киллзона" со стороны Беларуси

На северном направлении ведется масштабное строительство оборонительных объектов.

https://glavred.info/ukraine/zuby-drakona-i-protivotankovye-rvy-gotovitsya-killzona-so-storony-belarusi-10781879.html Ссылка скопирована

В ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, скриншот

Главное:

Продолжается укрепление участка границы с Белрусью

На приграничных территориях создается комплекс инженерных препятствий

Украинские силы обороны продолжают укреплять участок границы с Беларусью, готовясь к возможным сценариям развития событий.

видео дня

На северном направлении ведется масштабное строительство оборонительных объектов, которые должны усложнить продвижение вражеских подразделений в случае попытки наступления, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что на приграничных территориях создается комплекс инженерных препятствий, направленных на сдерживание противника и повышение эффективности обороны.

Среди основных элементов укреплений - противотанковые рвы, многоярусные барьеры из колючей проволоки и бетонные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона". Эти сооружения входят в состав более широкой системы фортификаций, которую разворачивают вдоль северной границы.

Отдельное внимание украинские военные уделяют контролю водных участков. В районе Днепра продолжаются работы по усилению позиций на островных территориях, а также ведется постоянное наблюдение за ситуацией с белорусской стороны.

В Государственной пограничной службе отмечают, что обстановка на этом направлении остается под контролем украинских подразделений, которые продолжают укреплять оборонные возможности.

Смотрите видео: угроза наступления со стороны Беларуси:

/ Скриншот

/ Инфографика: Главред

В ОП объяснили, почему Лукашенко изменил тон заявлений о войне

В Офисе президента Украины обратили внимание на заметные изменения в высказываниях Александра Лукашенко относительно российской агрессии против Украины. По словам представителей Киева, риторика белорусского лидера в последнее время стала более сдержанной и менее прямолинейной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что такая осторожность может быть связана с пониманием возможных рисков для Беларуси в случае дальнейшего участия в войне на стороне России.

По его словам, белорусские власти, вероятно, оценивают последствия более активного вовлечения страны в военный конфликт и учитывают потенциальные угрозы, которые это может создать для самой Беларуси.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред