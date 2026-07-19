"Зубы дракона" и противотанковые рвы: готовится "киллзона" со стороны Беларуси

Главное:
- Продолжается укрепление участка границы с Белрусью
- На приграничных территориях создается комплекс инженерных препятствий
Украинские силы обороны продолжают укреплять участок границы с Беларусью, готовясь к возможным сценариям развития событий.
На северном направлении ведется масштабное строительство оборонительных объектов, которые должны усложнить продвижение вражеских подразделений в случае попытки наступления, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что на приграничных территориях создается комплекс инженерных препятствий, направленных на сдерживание противника и повышение эффективности обороны.
Среди основных элементов укреплений - противотанковые рвы, многоярусные барьеры из колючей проволоки и бетонные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона". Эти сооружения входят в состав более широкой системы фортификаций, которую разворачивают вдоль северной границы.
Отдельное внимание украинские военные уделяют контролю водных участков. В районе Днепра продолжаются работы по усилению позиций на островных территориях, а также ведется постоянное наблюдение за ситуацией с белорусской стороны.
В Государственной пограничной службе отмечают, что обстановка на этом направлении остается под контролем украинских подразделений, которые продолжают укреплять оборонные возможности.
Смотрите видео: угроза наступления со стороны Беларуси:
В ОП объяснили, почему Лукашенко изменил тон заявлений о войне
В Офисе президента Украины обратили внимание на заметные изменения в высказываниях Александра Лукашенко относительно российской агрессии против Украины. По словам представителей Киева, риторика белорусского лидера в последнее время стала более сдержанной и менее прямолинейной.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что такая осторожность может быть связана с пониманием возможных рисков для Беларуси в случае дальнейшего участия в войне на стороне России.
По его словам, белорусские власти, вероятно, оценивают последствия более активного вовлечения страны в военный конфликт и учитывают потенциальные угрозы, которые это может создать для самой Беларуси.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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