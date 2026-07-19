Стретегическому ракетоносцу оторвало хвост: детали удара по аэродрому Энгельс-2

Спутниковые данные демонстрируют последствия поражения аэродромной инфраструктуры.

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Уничтожен самолет РФ Ту-95 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС РФ уничтожен

Зафиксированы последствия поражения аэродромной инфраструктуры

В открытом доступе опубликован новый спутниковый снимок, на котором запечатлены последствия удара по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области.

На изображении, появившемся 19 июля, виден стратегический бомбардировщик Ту-95МС, уничтоженный в результате атаки в ночь на 16 июля. Кадры распространило издание Радио Свобода.

видео дня

В публикации отмечается, что спутниковые данные демонстрируют последствия поражения аэродромной инфраструктуры, а также уничтоженный ракетоносец Ту-95МС, находившийся на территории авиабазы.

/ Радио Свобода

Удар по Ту-95: важные детали

По информации Службы безопасности Украины, в результате спецоперации на территории Саратовской области РФ был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95, находившийся на военном аэродроме "Энгельс".

Как сообщили в СБУ, для выполнения задачи были задействованы дальнобойные беспилотники, которые преодолели около 800 километров до цели. По предварительной информации, самолет получил критические повреждения - у него полностью разрушена хвостовая часть, что фактически вывело ракетоносец из строя.

/ Инфографика Главреда

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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