Стретегическому ракетоносцу оторвало хвост: детали удара по аэродрому Энгельс-2

Главное:
- Стратегический бомбардировщик Ту-95МС РФ уничтожен
- Зафиксированы последствия поражения аэродромной инфраструктуры
В открытом доступе опубликован новый спутниковый снимок, на котором запечатлены последствия удара по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области.
На изображении, появившемся 19 июля, виден стратегический бомбардировщик Ту-95МС, уничтоженный в результате атаки в ночь на 16 июля. Кадры распространило издание Радио Свобода.
В публикации отмечается, что спутниковые данные демонстрируют последствия поражения аэродромной инфраструктуры, а также уничтоженный ракетоносец Ту-95МС, находившийся на территории авиабазы.
Удар по Ту-95: важные детали
По информации Службы безопасности Украины, в результате спецоперации на территории Саратовской области РФ был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95, находившийся на военном аэродроме "Энгельс".
Как сообщили в СБУ, для выполнения задачи были задействованы дальнобойные беспилотники, которые преодолели около 800 километров до цели. По предварительной информации, самолет получил критические повреждения - у него полностью разрушена хвостовая часть, что фактически вывело ракетоносец из строя.
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
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Об источнике: Радио Свобода
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