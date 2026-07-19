Никакой не 'мусор': как на самом деле правильно называть бытовые отходы на украинском

Слово "мусор" вошло в украинский язык под влиянием русского языка.

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Почему стоит забыть слово "мусор" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Как сказать "мусор" на украинском

Какие есть интересные синонимы к слову "мусор"

Суржик бывает настолько коварным, что мы просто перестаем его замечать. Он уютно укореняется в нашей повседневной жизни, становясь частью ежедневной рутины и мелких споров на тему "чья очередь идти к контейнерам". Одним из самых живучих таких маркеров является слово "мусор".

Главред разобрался, почему от этого слова стоит избавиться уже сегодня и какое богатство альтернатив предлагает нам украинский язык.

Откуда взялось слово "сміття"

В отличие от заимствованного из русского языка "мусора", исконно украинское слово "сміття" имеет глубокие праславянские корни (sъmetьje), связанные с глаголом "мести" (буквально - то, что смели). Оно является абсолютно органичным для большинства славянских языков: у белорусов это сме́цце, у поляков - śmiecie, у чехов - smetí, пишет 24 Канал.

Древние предки называли словом "сміт" мелкие остатки, пыль, полову или отходы, остававшиеся после работы. Со временем значение расширилось до любых отходов. Интересно, что когда-то слово "сміть" даже использовали как синоним метели или снежной бури.

Известная радиоведущая Ольга Багний напоминает, что это слово имеет законное двойное ударение. Вы можете говорить как "смІття", так и "СміттЯ", а также "смІтник" и "смітнИк". Оба варианта являются нормативными.

Сила украинского словообразования

Естественность слова "сміття" доказывает целая семья слов, которую невозможно было бы так естественно создать от корня "мусор":

"смітинка",

"смітити",

"засмічувати",

"сміттєвий".

Современные экологические термины:

"сміттєвоз"; "сміттєсортування"; "сміттєпереробний"; "сміттєспалювальний заводи".

Кстати, слово "мусор" в русском языке имеет устойчивый криминально-жаргонный оттенок (пренебрежительное название правоохранителей), что лишний раз подчеркивает чужеродность этого слова в нашей речи. Зато в украинском языке есть своё уникальное слово "посмітюха". Им называют и хохлатого жаворонка, и старинную детскую игру, и - в переносном смысле - грязного или нечестного человека.

Языковое разнообразие: ищем точные синонимы

Украинский язык позволяет быть филигранно точным. В зависимости от контекста вместо общего слова "сміття" (и тем более суржикового "мусора") можно использовать гораздо более точные соответствия:

"Відходи" - для общих бытовых или промышленных остатков;

"Мотлох или непотріб" - когда речь идет о старых вещах или изношенной одежде;

"Лушпиння" - если вы почистили овощи или фрукты;

"Обрізки" - для остатков дерева, ткани или бумаги после работы;

"Потерть" - когда речь идет о мелких остатках или крошках;

"Покидьки или покид" - для любых ненужных остатков и хлама.

Культурный код: от фразеологизмов до прилагательных

Со словом "сміття" связано немало культурных слоев. Все мы знаем выражение "не виносити сміття з хати" (то есть не разглашать личные тайны), которое существует в языке уже не одно столетие. Существует и старинная бытовая примета: не стоит выносить "сміття" после захода солнца, иначе "деньги не будут приходить".

Борьба за чистоту языка не обязательно начинается со сложных профессиональных терминов. Она начинается на вашей кухне. Поэтому избавляйтесь от слова "мусор" так же решительно, как и от ежедневных отходов. Говорите на родном языке правильно.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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