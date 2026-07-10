Уникальные и неповторимые: какие украинские слова 'ломают' переводчики

Некоторые из этих слов невозможно перевести одним словом на другой язык - приходится объяснять целыми предложениями.

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5 украинских слов, которые невозможно перевести на другие языки / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, magnific

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Какие 5 украинских слов не переводятся на другие языки

Что означают эти слова

Некоторые украинские слова невозможно передать на другом языке одним эквивалентом - приходится объяснять их значение целыми предложениями, ведь они несут в себе не только смысл, но и историю, и образ мышления народа. Главред собрал пять таких примеров, каждый из которых отражает отдельную грань украинской культуры.

Перевести слово "вечорниці" как party или "вечеринка" означает утратить почти весь его смысл. Это были вечерние собрания молодежи, во время которых пели, вышивали, шутили, знакомились и танцевали – а нередко именно там находили будущих мужей и жен, пишет 24 Канал. "Вечорниці" сочетали в себе отдых, общение и сохранение народных традиций, поэтому точного соответствия этому слову в других языках нет.

Похожая ситуация и со словом "рушник": английское towel передает лишь бытовое значение, тогда как в украинской традиции это прежде всего обрядовая вышитая ткань. На "рушник" вставали молодожены во время венчания, им благословляли детей, украшали иконы и встречали гостей хлебом с солью, а каждый орнамент мог иметь свое символическое значение. Именно поэтому в других языках это слово чаще всего не переводят, а оставляют как rushnyk с пояснением его культурного значения.

На первый взгляд "кобзар" - просто странствующий певец, игравший на кобзе. Однако в украинской традиции кобзари были хранителями исторической памяти и народными летописцами, которые через думы и песни передавали знания о казацкой эпохе и борьбе украинцев.

После выхода сборника "Кобзар" это слово стало ещё и символом украинской литературы и национальной идентичности, поэтому английские варианты bard, minstrel или folk singer не передают его полного смысла.

Менее известное даже многим украинцам слово "гринжоли" означает традиционные деревянные сани, распространенные преимущественно в Карпатах. Они имели особую конструкцию и использовались не только для зимних развлечений, но и для перевозки сена, дров и других грузов в горной местности - перевод этого слова как "sled" стирает весь исторический и культурный контекст.

Эмоция, которой нет ни в одном другом языке

Одно из самых эмоциональных украинских слов - "щем". Оно описывает сложное ощущение, в котором сочетаются легкая боль, ностальгия, нежность, тоска и теплые воспоминания.

Передать отдельные оттенки этого состояния на другом языке можно, однако найти одно слово, которое охватывало бы весь спектр этих эмоций, практически невозможно. Именно поэтому "щем" часто называют одним из самых труднопереводимых украинских слов.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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