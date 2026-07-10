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"До перелома в войне далеко": Сырский назвал области, которые хочет захватить РФ

Мария Николишин
10 июля 2026, 09:41
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Сырский подвел итоги первого полугодия 2026 года и сообщил о сокращении числа наступательных направлений противника.
'До перелома в войне далеко': Сырский назвал области, которые хочет захватить РФ
Сырский рассказал о темпах продвижения РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Сырского:

  • Темпы продвижения РФ сократились более чем вдвое
  • РФ ведет наступление лишь на 6–7 направлениях
  • Кремль не отказался от своих планов по оккупации

Наступательный потенциал армии страны-агрессора России в первом полугодии 2026 года снизился. Темпы продвижения вражеских войск сократились более чем вдвое, несмотря на почти двукратное превосходство оккупантов в живой силе и технике. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких осталось максимум шесть-семь.

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Он добавил, что украинские войска, со своей стороны, сочетают оборонительную операцию со стабилизационными мерами, а на отдельных участках фронта удерживают оперативную инициативу.

"Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. В то же время среднемесячные потери противника убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих", - подчеркнул Сырский.

Ситуация на фронте и планы Кремля

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что соотношение штурмовых действий украинских войск к действиям противника в настоящее время составляет примерно 40 к 60.

По его оценке, стороны по темпам продвижения фактически приблизились к паритету, а доля территории, освобождаемой Силами обороны, стабильно растет по сравнению с участками, где продвигается враг.

В то же время Сырский отмечает, что недооценивать противника не стоит, ведь перелом в войне еще далеко впереди.

"До перелома в войне еще далеко. Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины", - отметил он.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Удары вглубь территории РФ

Сирский также рассказал, что за шесть месяцев средствами Deep Strike было поражено 697 целей на территории РФ, а прямые и косвенные экономические потери врага оцениваются как минимум в 6,1 млрд долларов. Кампания Middle Strike за тот же период поразила 7028 объектов противника.

Артиллерия ВСУ выполнила более 456 тысяч огневых задач, ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных сил - более 1100, подразделения поддержки - около 1400.

Вопросы ротации военнослужащих

Главнокомандующий затронул и проблемные вопросы, касающиеся оперативного построения бригад в обороне и чрезмерной продолжительности пребывания военнослужащих на передовых позициях.

"Командиры обязаны находить возможности для проведения ротации личного состава не реже, чем один раз в 60 дней. Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям", - подытожил он.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Когда могут прекратиться активные боевые действия

Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что активные боевые действия в Украине могут прекратиться уже к концу 2026 года.

Однако, по его словам, перед снижением напряженности стороны, вероятно, столкнутся с новым этапом эскалации.

"Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", - отметил он.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, ранее высокопоставленный представитель НАТО на полях саммита в Анкаре заявил, что Россия вряд ли сможет полностью оккупировать Донбасс в ближайшие годы. Он подчеркнул, что захват пояса городов-крепостей в Донецкой области потребует значительно больше времени, чем рассчитывала Москва, ведь российским войскам не хватает личного состава для закрепления на новых рубежах.

Отметим, что начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко заявил о постоянных попытках оккупантов прорваться на Константиновском направлении. По его словам, попытка врага проложить путь на Дружковку объясняет, почему противник упорно держится за этот участок фронта, несмотря на значительные потери.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский опроверг заявление Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Пресс-секретарь Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев обратил внимание на сложные попытки инфильтрации небольших групп противника в Константиновку и призвал профильные ведомства не ослаблять контроль над ситуацией в городе.

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О персоне: Александр Сырский

Сирский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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