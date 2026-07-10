Как вернуть грязным носкам белоснежность за 30 минут: секретное средство

Чтобы вернуть носкам идеально белый цвет, не нужно прилагать больших усилий.

https://glavred.info/lifehack/kak-vernut-gryaznym-noskam-belosnezhnost-za-30-minut-sekretnoe-sredstvo-10779284.html Ссылка скопирована

Как отстирать носки до состояния новых / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

В чем нужно замачивать грязные носки

Как стирать белые носки после замачивания, чтобы они стали идеально чистыми

Белые носки быстро теряют опрятный вид, особенно после активных прогулок или занятий спортом летом. Однако даже очень загрязненные носки можно отмыть до состояния новых.

Главред узнал, что секретным способом очистки носков от грязи поделился автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰".

видео дня

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Как отмыть белые носки от грязи

Для очистки носков нужно налить два литра горячей воды в емкость с двумя столовыми ложками кислородного отбеливателя. Этого раствора хватит, чтобы отмыть 8–9 пар носков.

Для равномерного замачивания носки нужно прижать ложкой, чтобы вода полностью покрыла ткань. После погружения носков в раствор остаётся только подождать.

Через 30 минут замачивания эксперт рекомендует переложить носки в стиральную машину вместе с другими белыми вещами.

"Выбираю режим "хлопок 60" (градусов - Главред) с предварительной стиркой", - отметил автор.

После завершения стирки носки будут идеально белыми.

Смотрите видео о том, как отстирать белые носки:

Другие новости:

Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред