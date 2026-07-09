Грозит штраф до 5 тысяч долларов: какую одежду не стоит брать за границу

Вы узнаете:
- Какую одежду лучше не брать в путешествие
- Где за камуфляж могут оштрафовать
Планируя отдых за границей, стоит обращать внимание не только на документы, визовые правила или требования к багажу, но и на собственную одежду. Все потому, что в некоторых странах за определенные вещи можно получить огромный штраф.
Главред решил разобраться, какую одежду не стоит брать с собой за границу.
От какой одежды туристам стоит отказаться
Во многих странах камуфляж воспринимается не как модный принт, а как элемент военной или служебной формы. Именно поэтому его ношение посторонними лицами может расцениваться как нарушение местного законодательства, пишет Unilad.
Учитывая это, лучшим решением будет вообще не брать такие вещи с собой, особенно если маршрут предусматривает посещение нескольких стран.
Какие вещи могут подпадать под запрет
Ограничения касаются не только курток, брюк или футболок с камуфляжной расцветкой. Проблемы могут возникнуть также из-за:
- кепок;
- рюкзаков;
- купальных костюмов;
- детской одежды;
- аксессуаров;
- вещей с принтами, которые даже в необычных цветах напоминают камуфляж.
Какой штраф можно получить за камуфляжную одежду
В некоторых странах ответственность за ношение камуфляжной одежды гражданскими лицами довольно строгая. В частности, в Омане за такое нарушение может грозить штраф до 5 тысяч долларов.
В то же время в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами считается неуважением к государству и традиционным ценностям. В определенных случаях это может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев.
Кроме того, мы ранее рассказывали, что многие украинцы привыкли сушить одежду в квартире или на балконе. Однако это разрешено не везде. В частности, в Германии за такие действия можно получить крупный штраф, или арендаторов дома могут просто выселить.
В то же время в Украине за неправильно разжженный костер для приготовления шашлыков можно получить штраф до 68 тысяч гривен. В некоторых случаях это может обернуться уголовной ответственностью.
Читайте также:
- Секреты советской экономии: 7 привычек из СССР, актуальных и сейчас
- Почему маринованные огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки
- Режим Eco в стиральной машине: эксперты объяснили, когда он наиболее эффективен
Об источнике: UNILAD
Британская интернет-медиакомпания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи, где можно найти последние новости и актуальный вирусный контент", и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред