Грозит штраф до 5 тысяч долларов: какую одежду не стоит брать за границу

Некоторая одежда за рубежом может рассматриваться как нарушение местного законодательства.

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За какую одежду можно получить штраф / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую одежду лучше не брать в путешествие

Где за камуфляж могут оштрафовать

Планируя отдых за границей, стоит обращать внимание не только на документы, визовые правила или требования к багажу, но и на собственную одежду. Все потому, что в некоторых странах за определенные вещи можно получить огромный штраф.

Главред решил разобраться, какую одежду не стоит брать с собой за границу.

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От какой одежды туристам стоит отказаться

Во многих странах камуфляж воспринимается не как модный принт, а как элемент военной или служебной формы. Именно поэтому его ношение посторонними лицами может расцениваться как нарушение местного законодательства, пишет Unilad.

Учитывая это, лучшим решением будет вообще не брать такие вещи с собой, особенно если маршрут предусматривает посещение нескольких стран.

Какие вещи могут подпадать под запрет

Ограничения касаются не только курток, брюк или футболок с камуфляжной расцветкой. Проблемы могут возникнуть также из-за:

кепок;

рюкзаков;

купальных костюмов;

детской одежды;

аксессуаров;

вещей с принтами, которые даже в необычных цветах напоминают камуфляж.

Что нельзя перевозить через границу / Инфографика: Главред

Какой штраф можно получить за камуфляжную одежду

В некоторых странах ответственность за ношение камуфляжной одежды гражданскими лицами довольно строгая. В частности, в Омане за такое нарушение может грозить штраф до 5 тысяч долларов.

В то же время в Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами считается неуважением к государству и традиционным ценностям. В определенных случаях это может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев.

Кроме того, мы ранее рассказывали, что многие украинцы привыкли сушить одежду в квартире или на балконе. Однако это разрешено не везде. В частности, в Германии за такие действия можно получить крупный штраф, или арендаторов дома могут просто выселить.

В то же время в Украине за неправильно разжженный костер для приготовления шашлыков можно получить штраф до 68 тысяч гривен. В некоторых случаях это может обернуться уголовной ответственностью.

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